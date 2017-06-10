«Интер» использует «ПСЖ» как инструмент давления на «Манчестер Юнайтед» для поднятия цены на Перишича

«Интер» надеется использовать «ПСЖ» в качестве инструмента давления, чтобы заставить «Манчестер Юнайтед» повысить предложение за полузащитника Ивана Перишича до 55 миллионов евро.

Сообщается, что последняя сумма, предложенная манкунианцами за 28-летнего игрока, составила 40 миллионов плюс бонусы.

В понедельник спортивный директор парижан Антеро Энрике прибудет в Милан на переговоры. В рамках серии встреч он расспросит у «нерадзурри» о Перишиче, оказывая таким образом большее давление на «красных дьяволов», чтобы последние подняли ставку.

По информации СМИ, главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью лично убедил хорвата перебраться на «Олд Траффорд».

В минувшем сезоне Перишич провел 42 матча, забил 11 мячей и сделал 12 голевых передач. Его действующий контакт истекает в июне 2020 года.