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Будущее Милевского в «Тосно» решится на следующей неделе

10 июня 2017, 13:56
6

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что пока неизвестно, останется ли в клубе нападающий Артем Милевский. Решение по поводу будущего 32-летнего игрока будет принято в течение следующей недели.

«Вопрос касательно будущего Артема Милевского пока открыт и находится в процессе разрешения. Не могу сказать, что он точно останется, но и не могу сказать, что он точно уйдет. Думаю, что в течение недели наступит ясность», – сказал Матюшенко.

Милевский заключил двухлетний контракт с «Тосно» в августе минувшего года. В прошедшем сезоне форвард появился на поле в 17-ти матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперников.

Следующий сезон команда из Ленинградской области начнет в РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Милевский Артем
Комментарии (6)
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paracetamol
1497092618
Да гнать его надо, бесполезного майданника. Пусть в Куеве скачет. Приехал на пенсион, мля, а как Рашу хаять - первым был.
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jet andy
1497093395
Зря его вообще брали. Бесполезный игрочишка.
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Йогурт Мэн
1497095916
Не знаю, внёс ли он вклад в успех команды, но у нападающих во все времена основной целью была цель забивать голы. Может, времена меняются и забивать начали полузащитники) но, кстати, когда мои знакомые пацаны играли в молодёжке Фк Тосно, то там был гул вокруг Милевского. Типа экс-игрок сборной Украины и т.д. т.п. Но сколько таких во всём Мире нераскрывшихся "звёзд"..
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Егор Велунов
1497100474
Пропил Милевский свой талант, может голова ещё соображает на трезвую голову,а вот ноги уже не те. В премьер-лиге можно на поле выпускать больше легионеров. чем в первой лиге, но хватит ли ему остатков класса для игры на более высоком уровне, вот в чём вопрос.
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Тамхар
1497121027
Босяк и все. Балбес. Какой он футболист?
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