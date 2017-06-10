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    Будущее Милевского в «Тосно» решится на следующей неделе

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что пока неизвестно, останется ли в клубе нападающий Артем Милевский. Решение по поводу будущего 32-летнего игрока будет принято в течение следующей недели.

    «Вопрос касательно будущего Артема Милевского пока открыт и находится в процессе разрешения. Не могу сказать, что он точно останется, но и не могу сказать, что он точно уйдет. Думаю, что в течение недели наступит ясность», – сказал Матюшенко.

    Милевский заключил двухлетний контракт с «Тосно» в августе минувшего года. В прошедшем сезоне форвард появился на поле в 17-ти матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперников.

    Следующий сезон команда из Ленинградской области начнет в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.06.2017 13:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июня 2017, 21:57

      Босяк и все. Балбес. Какой он футболист?

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 10 июня 2017, 16:14

      Пропил Милевский свой талант, может голова ещё соображает на трезвую голову,а вот ноги уже не те. В премьер-лиге можно на поле выпускать больше легионеров. чем в первой лиге, но хватит ли ему остатков класса для игры на более высоком уровне, вот в чём вопрос.

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 10 июня 2017, 14:58

      Не знаю, внёс ли он вклад в успех команды, но у нападающих во все времена основной целью была цель забивать голы. Может, времена меняются и забивать начали полузащитники) но, кстати, когда мои знакомые пацаны играли в молодёжке Фк Тосно, то там был гул вокруг Милевского. Типа экс-игрок сборной Украины и т.д. т.п. Но сколько таких во всём Мире нераскрывшихся "звёзд"..

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      Рейтинг: +806

      jet andy 10 июня 2017, 14:16

      Зря его вообще брали. Бесполезный игрочишка.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 14:03

      Да гнать его надо, бесполезного майданника. Пусть в Куеве скачет. Приехал на пенсион, мля, а как Рашу хаять - первым был.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > paracetamol 10 июня 2017, 19:50

      а когда он хаял то? ну просто интересно... кстати, миля вообще бульбаш :) хотя у белорусов - он первый антигерой из футболистов по идее :)

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