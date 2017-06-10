Будущее Милевского в «Тосно» решится на следующей неделе

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что пока неизвестно, останется ли в клубе нападающий Артем Милевский. Решение по поводу будущего 32-летнего игрока будет принято в течение следующей недели.

«Вопрос касательно будущего Артема Милевского пока открыт и находится в процессе разрешения. Не могу сказать, что он точно останется, но и не могу сказать, что он точно уйдет. Думаю, что в течение недели наступит ясность», – сказал Матюшенко.

Милевский заключил двухлетний контракт с «Тосно» в августе минувшего года. В прошедшем сезоне форвард появился на поле в 17-ти матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперников.

Следующий сезон команда из Ленинградской области начнет в РФПЛ.