ЦСКА поздравил Гончаренко с 40-летним юбилеем

Пресс-служба ЦСКА поздравила главного тренера команды Виктора Гончаренко с юбилеем. Отметим, что сегодня, 10 июня, белорусскому специалисту исполнилось 40 лет.

«Виктору Гончаренко – 40! Поздравляем с юбилеем главного тренера армейцев. Желаем успехов и больших побед у руля команды!» – говорится в сообщении.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством московский клуб занял второе место в турнирной таблице РФПЛ по итогам завершившегося сезона.