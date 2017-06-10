Кононов заявил, что «Ахмат» должен стремиться к победе в чемпионате России

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов провел с грозненским клубом первое собрание, на котором заявил, что цель команды – победа в чемпионате России.

Напомним, Кононов возглавил «Ахмат» в мае. По итогам завершившегося сезона клуб занял в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

«Все требования, которые у меня есть к вам, – только для достижения результата. Результат делается тогда, когда есть команда, а команда начинается с тренерского состава.

Тренерский состав – это не только тренеры, это все люди, которые работают в клубе начиная, конечно же, с самого главного руководителя, который понимает, для чего он создает клуб. Не просто для того, чтобы удовлетворить потребность – посмотреть, как там ребята играют, а для достижения результата.

Путь только наверх. А наверх – это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России», – сказал Кононов.