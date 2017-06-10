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    Кононов заявил, что «Ахмат» должен стремиться к победе в чемпионате России

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов провел с грозненским клубом первое собрание, на котором заявил, что цель команды – победа в чемпионате России.

    Напомним, Кононов возглавил «Ахмат» в мае. По итогам завершившегося сезона клуб занял в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

    «Все требования, которые у меня есть к вам, – только для достижения результата. Результат делается тогда, когда есть команда, а команда начинается с тренерского состава.

    Тренерский состав – это не только тренеры, это все люди, которые работают в клубе начиная, конечно же, с самого главного руководителя, который понимает, для чего он создает клуб. Не просто для того, чтобы удовлетворить потребность – посмотреть, как там ребята играют, а для достижения результата.

    Путь только наверх. А наверх – это первое место. Вот это самое главное, что должны вы знать. Первое место в чемпионате России», – сказал Кононов.

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    Источник: Instagram

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    10.06.2017 10:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 июня 2017, 00:00

      цель должна быть максимальная а дальше как получиться

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 14:47

      Будем поглядеть Кононова в этой команде . В Краснодаре получалось!

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 10 июня 2017, 14:22

      Удачи. Думаю нет ни чего не возможного

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 10 июня 2017, 13:44

      еще один поехавший, с сильным краснодаром не смог а здесь середняк вечный

      -1
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      Рейтинг: +582

      мароко 10 июня 2017, 12:16

      Планы большие, но до Чемпионства далеееееко !!!!

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 10 июня 2017, 12:09

      Болею за Спартак с 1967 года и сколько раз за это время сам говорил что спартак в ж..пе, не сосчитать! А здесь не скажешь, вроде бы человека обидишь, хотя иногда надо. Надо как Петр I, запретил животных человеческими именами называть, так и здесь надо. Как то не серьезно!!!

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