Кудряшов: «Чили – одна из сильнейших сборных мира. Приятно играть против таких соперников»

Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги товарищеского матча с командой Чили (1:1). Футболист отметил, что ему понравилось играть против столь сильного соперника.

«Не скажу, что у нас сначала не получалось. Просто где-то перестраивались, а потом успокоились и разобрались, кто с кем должен играть и кто кого должен передавать. Думаю, неплохо сыграли. У нас получилась командная игра, командная оборона. Не только три центральных защитника оборонялось, но и вся команда. Не так сложно, как казалось.

Нам показали сильные стороны чилийцев, но мы говорили о своей игре и о том, что нужно делать нам и как опекать группу игроков соперника. Сейчас могу сказать, что их сильная сторона – атака. Сумасшедшая. Это одна из сильнейших сборных мира. Всегда приятно играть против хороших соперников, потому что только в таких матчах можно увидеть свой уровень и уровень сборной. Лично для меня сегодня был праздник», – сказал Кудряшов.