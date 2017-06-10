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  • Кудряшов: «Чили – одна из сильнейших сборных мира. Приятно играть против таких соперников»

Кудряшов: «Чили – одна из сильнейших сборных мира. Приятно играть против таких соперников»

10 июня 2017, 07:36
1

Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итоги товарищеского матча с командой Чили (1:1). Футболист отметил, что ему понравилось играть против столь сильного соперника.

«Не скажу, что у нас сначала не получалось. Просто где-то перестраивались, а потом успокоились и разобрались, кто с кем должен играть и кто кого должен передавать. Думаю, неплохо сыграли. У нас получилась командная игра, командная оборона. Не только три центральных защитника оборонялось, но и вся команда. Не так сложно, как казалось.

Нам показали сильные стороны чилийцев, но мы говорили о своей игре и о том, что нужно делать нам и как опекать группу игроков соперника. Сейчас могу сказать, что их сильная сторона – атака. Сумасшедшая. Это одна из сильнейших сборных мира. Всегда приятно играть против хороших соперников, потому что только в таких матчах можно увидеть свой уровень и уровень сборной. Лично для меня сегодня был праздник», – сказал Кудряшов.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Чили Россия Кудряшов Федор
Комментарии (1)
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ЗЖМ
1497084185
"Береги нос, Федя!" Удачи!!!)
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