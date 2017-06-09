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    Сарсания заявил, что Дзюбе может потребоваться операция

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о состоянии нападающего команды Артема Дзюбы. Напомним, ранее сообщалось, что у форварда есть проблемы с коленом.

    «Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать. Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», – сказал функционер.

    В прошлом сезоне на счету Дзюбы 39 игр и 14 голов во всех турнирах.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2017 12:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +37

      раптор62 10 июня 2017, 13:10

      терпеть не могу эту деревяшку ну пусть будет здоров
      он все таки за титулами пошел,н ичего отремонтируют.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2017, 17:02

      глупые люди которые здесь оставляют такие неуместные комменты это им надо в мозгу сделать операцию и рученки поотрубать чтобы всякую уйню по клаве не стучали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 16:53

      Вчера не требовалась , и Дзюба должен был лететь на сборы . А сегодня - уже операция ! Кто сломал колено !!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 9 июня 2017, 15:54

      Чмо конечно... Но пусть будет здоров.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июня 2017, 13:53

      Да отрежте вы ему ногу по колено и все.

      -3
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      Рейтинг: +1709

      Краса 9 июня 2017, 12:59

      Лоботамию ему сделайте !!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 9 июня 2017, 12:56

      Еще бы язык попутно прооперировали ...

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 9 июня 2017, 12:53

      Здоровья ..и удачи Артёму..лучше сделать сейчас чем в середине чемпионата..

      3
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      Рейтинг: +886

      xColaz 9 июня 2017, 12:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сначала на мозг операцию ему сделайте

      -6
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