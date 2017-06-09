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Сарсания заявил, что Дзюбе может потребоваться операция

9 июня 2017, 12:44
9

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о состоянии нападающего команды Артема Дзюбы. Напомним, ранее сообщалось, что у форварда есть проблемы с коленом.

«Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать. Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», – сказал функционер.

В прошлом сезоне на счету Дзюбы 39 игр и 14 голов во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Сарсания Константин
Комментарии (9)
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xColaz
1497001819
Сначала на мозг операцию ему сделайте
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Путник 13
1497002028
Здоровья ..и удачи Артёму..лучше сделать сейчас чем в середине чемпионата..
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Atom2020
1497002199
Еще бы язык попутно прооперировали ...
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Краса
1497002396
Лоботамию ему сделайте !!
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Диктор
1497005612
Да отрежте вы ему ногу по колено и все.
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Kotofey75
1497012854
Чмо конечно... Но пусть будет здоров.
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dok66
1497016396
Вчера не требовалась , и Дзюба должен был лететь на сборы . А сегодня - уже операция ! Кто сломал колено !!!!!!!!!!!!!
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Garrincha58
1497016973
глупые люди которые здесь оставляют такие неуместные комменты это им надо в мозгу сделать операцию и рученки поотрубать чтобы всякую уйню по клаве не стучали
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раптор62
1497089421
терпеть не могу эту деревяшку ну пусть будет здоров он все таки за титулами пошел,н ичего отремонтируют.
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