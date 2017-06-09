Сарсания заявил, что Дзюбе может потребоваться операция

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о состоянии нападающего команды Артема Дзюбы. Напомним, ранее сообщалось, что у форварда есть проблемы с коленом.

«Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать. Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», – сказал функционер.

В прошлом сезоне на счету Дзюбы 39 игр и 14 голов во всех турнирах.