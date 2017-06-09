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Семак получил тренерскую лицензию категории Pro

9 июня 2017, 10:05
13

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак успешно защитил дипломную работу в академии тренерского мастерства РФС. Это дало ему право получить тренерскую лицензию Pro.

«Семак успешно защитил дипломную работу, на отлично сдал итоговый экзамен и получил заветный диплом обладателя самой престижной в Старом Свете тренерской лицензии. Категория «UEFA-Pro» позволяет работать в ведущих лигах Европы, в том числе в английской премьер-лиге и, конечно, в российской РФПЛ. Кроме того, обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что в состав экзаменационной комиссии вошли Никита Симонян, Андрей Лексаков, Вячеслав Варюшин, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, а также официальный представитель УЕФА.

Источник: ФК «Уфа»
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (13)
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63_Camapa_63
1496992135
Поздравляю и успехов на тренерском мостике. Сергей Богданович был отличным игроком и надеюсь будет отличным тренером
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dok66
1496992282
Молодец ! Удачи !
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Путник 13
1496993512
Удачи Богданыч..не побоюсь сказать что болельщики разных клубов уважают и болеют за тебя..
Ответить
Alex3920486
1496994277
Красава, у меня на тебя огромные надежды....
Ответить
александр 59
1496997042
Пожелаем Сергею Богдановичу успеха!
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атеист
1496998074
Товарищ с головой дружит..., успехов и удачи!
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westminster1
1496998150
Успехов! Все получится, целеустремленный человечищще!
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acer2003
1496999022
Удачи,Богданыч !!!! Хороших команд и достойных побед !!!
Ответить
paracetamol
1497000511
Сергею поздравления, хотя состав комиссии вызывает... удивление, так сказать.
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MaxKlim
1497001248
Успехов удачи и побед Сергей Богданыч!!!
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