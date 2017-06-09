Семак получил тренерскую лицензию категории Pro

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак успешно защитил дипломную работу в академии тренерского мастерства РФС. Это дало ему право получить тренерскую лицензию Pro.

«Семак успешно защитил дипломную работу, на отлично сдал итоговый экзамен и получил заветный диплом обладателя самой престижной в Старом Свете тренерской лицензии. Категория «UEFA-Pro» позволяет работать в ведущих лигах Европы, в том числе в английской премьер-лиге и, конечно, в российской РФПЛ. Кроме того, обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Стоит отметить, что в состав экзаменационной комиссии вошли Никита Симонян, Андрей Лексаков, Вячеслав Варюшин, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, а также официальный представитель УЕФА.