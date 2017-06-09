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    Семак получил тренерскую лицензию категории Pro

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак успешно защитил дипломную работу в академии тренерского мастерства РФС. Это дало ему право получить тренерскую лицензию Pro.

    «Семак успешно защитил дипломную работу, на отлично сдал итоговый экзамен и получил заветный диплом обладателя самой престижной в Старом Свете тренерской лицензии. Категория «UEFA-Pro» позволяет работать в ведущих лигах Европы, в том числе в английской премьер-лиге и, конечно, в российской РФПЛ. Кроме того, обладатели этой лицензии имеют право возглавлять европейские сборные», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Стоит отметить, что в состав экзаменационной комиссии вошли Никита Симонян, Андрей Лексаков, Вячеслав Варюшин, Михаил Гершкович, Александр Мирзоян, а также официальный представитель УЕФА.

    Источник: ФК «Уфа»

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    09.06.2017 10:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 9 июня 2017, 12:40

      Успехов удачи и побед Сергей Богданыч!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 9 июня 2017, 12:28

      Сергею поздравления, хотя состав комиссии вызывает... удивление, так сказать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 9 июня 2017, 12:10

      Надеюсь тренер из него не хуже чем игрок будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2017, 12:03

      Удачи,Богданыч !!!! Хороших команд и достойных побед !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      westminster1 9 июня 2017, 11:49

      Успехов! Все получится, целеустремленный человечищще!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2564

      атеист 9 июня 2017, 11:47

      Товарищ с головой дружит..., успехов и удачи!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 9 июня 2017, 11:30

      Пожелаем Сергею Богдановичу успеха!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 9 июня 2017, 10:44

      Красава, у меня на тебя огромные надежды....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 9 июня 2017, 10:43

      Такой бандит на фото)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 9 июня 2017, 10:31

      Удачи Богданыч..не побоюсь сказать что болельщики разных клубов уважают и болеют за тебя..

      6
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