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    Шунин: «У меня не было ощущения, что «Динамо» – команда ФНЛ. Думал только об РФПЛ»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин подчеркнул, что во время пребывания команды в ФНЛ думал только о возвращении в Премьер-лигу. Игрок отметил, что бело-голубым нужно провести плодотворную работу на летних сборах.

    «Если честно, у меня и не было ощущения, даже в момент вылета, что мы команда ФНЛ. Были мысли только об РФПЛ. Нужно сейчас хорошенечко поработать и начать новый сезон с чистого листа. Надеюсь, что все будет хорошо. На последнюю тренировку пришло много журналистов. Приятно, что нас начинают вспоминать. Будем надеяться, что так продолжится и дальше – в позитивном ключе», – сказал Шунин.

    В минувшем сезоне 30-летний страж ворот провел 35 поединков, пропустив 25 голов. В 16-ти матчах ему удалось сохранить свои ворота на замке.

    Источник: ФК «Динамо»

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    08.06.2017 21:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2017, 11:09

      Удачи Динамо в РФПЛ!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 июня 2017, 21:18

      Канешна в РФПЛ интересней и круче.
      Там петарды ,фанаты бешеные..
      там можно ,на минуточку,ослепнуть..
      и отправить чужой клуб под жопу...

      -1
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