Шунин: «У меня не было ощущения, что «Динамо» – команда ФНЛ. Думал только об РФПЛ»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин подчеркнул, что во время пребывания команды в ФНЛ думал только о возвращении в Премьер-лигу. Игрок отметил, что бело-голубым нужно провести плодотворную работу на летних сборах.

«Если честно, у меня и не было ощущения, даже в момент вылета, что мы команда ФНЛ. Были мысли только об РФПЛ. Нужно сейчас хорошенечко поработать и начать новый сезон с чистого листа. Надеюсь, что все будет хорошо. На последнюю тренировку пришло много журналистов. Приятно, что нас начинают вспоминать. Будем надеяться, что так продолжится и дальше – в позитивном ключе», – сказал Шунин.

В минувшем сезоне 30-летний страж ворот провел 35 поединков, пропустив 25 голов. В 16-ти матчах ему удалось сохранить свои ворота на замке.