Сампаоли в восторге от общения с Месси

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси крайне важен для успеха национальной команды.

«Такие игроки, как Месси и Дибала, всегда были очень важны для сборной Аргентины. Я общался с Месси, и он превзошел все мои ожидания.

Лео крайне простой человек, он отличный партнер по команде. По нему видно, что он является настоящим лидером от бога, который будет очень полезен национальной команде.

В «Барселоне» Месси научился играть в командный футбол. И мы должны найти для него такие же условия в сборной Аргентины», – приводит слова тренер Ole.

Напомним, что Сампаоли сменил на посту главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусу.