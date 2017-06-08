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    Сампаоли в восторге от общения с Месси

    Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси крайне важен для успеха национальной команды.

    «Такие игроки, как Месси и Дибала, всегда были очень важны для сборной Аргентины. Я общался с Месси, и он превзошел все мои ожидания.

    Лео крайне простой человек, он отличный партнер по команде. По нему видно, что он является настоящим лидером от бога, который будет очень полезен национальной команде.

    В «Барселоне» Месси научился играть в командный футбол. И мы должны найти для него такие же условия в сборной Аргентины», – приводит слова тренер Ole.

    Напомним, что Сампаоли сменил на посту главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 08:16
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