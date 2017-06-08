Мюллер пообещал вернуться к тренировкам вовремя

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер не пропустит начала подготовительного отрезка своей команды перед стартом нового сезона. Этому могла помешать операция на большом пальце руки.

«Нет повода для беспокойства. Ничто не мешает моему участию в подготовке команды с самого начала. Вернусь на поле 1-го июля», – написал футболист в твиттере.

В прошедшем сезоне Мюллер сыграл в 29 матчах немецкой Бундеслиги, забив пять голов и сделав 12 результативных передач.