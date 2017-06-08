Фурсенко: «Привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о переговорах с новым главным тренером команды Роберто Манчини. По словам функционера, ранее он хотел пригласить 52-летнего специалиста в сборную России.

Напомним, итальянец подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

– Почему выбор остановили именно на Роберто Манчини?

– Он – один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России.

– После ухода Дика Адвоката?

– Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).