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  • Фурсенко: «Привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза»

Фурсенко: «Привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза»

8 июня 2017, 01:33
27

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о переговорах с новым главным тренером команды Роберто Манчини. По словам функционера, ранее он хотел пригласить 52-летнего специалиста в сборную России.

Напомним, итальянец подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

– Почему выбор остановили именно на Роберто Манчини?

– Он – один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России.

– После ухода Дика Адвоката?

– Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Фурсенко Сергей
Комментарии (27)
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Томь вперёд
1496891581
Хотелось бы ошибиться, но: уедет через сезон-два ничего не выиграв и с нехилой компенсацией за досрочное расторжение...
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Mahone
1496893337
..............Глупости какие,в ноги падал что ли? Посмотрим что выйдет,хотя ..................будет провал
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Диктор
1496898074
В следующем сезоне Зенит даже в тройку не войдет.Это будет полный провал.
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alex1951
1496901509
С третьего раза ,говоришь? Да,тяжело тебе пришлось.... Но зато будет намного легче,когда Манчини , Посмотрев на весь ваш бардак ,уйдет сам и с первого раза! И своим ванючим баблом ,вам его не удержать,примеров тому масса....
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Tostao
1496902226
Тот контракт со сборной был как мина замедленного действия и слава Богу, что "МС" тогда подписали его, а то была такая же фигня с поиском бабла, как и с Капелло, с учётом оставленного на Толстых долга в более 800 мл.рублей, помимо остальных долгов. Этот "товарищ" умеет только тратить.
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Garrincha58
1496904517
лучше бы ты его с десятого раза привез и не в Зенит
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Vara81
1496906912
Это не ты его привёз, а деньги народного достояния !!!
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paracetamol
1496910132
Странное и мутное высказывание. Манчини еще ничего не сделал, а его представляют как героя. Через годик посмотрим, на что он горазд. А сейчас лучшеб Фурсе помолчать!
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Popularov
1496911538
Итальянского специалиста Роберто Манчини, ставшего новым главным тренером петербургского футбольного клуба, официально представят 13 июня на "Сибур-Арене" Сергей Фурсенко: - "Привести Манчини в Россию получилось только с третьего раза!" Привёз то, привёз, а что толку!!! Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!! И повторится история, как с Луческу, с таким БЕЗОБРАЗНЫМ и скандальным судейством. Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат. Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!! Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара, Локомотива. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки, всеми НЕ ЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями, у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты! В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ. Федун уже размечтался о ПРОДОЛЖЕНИИ скандального судейского банкета, в пользу Спартака, в новом сезоне 2017/18!!! Во как РАЗЫГРАЛИСЬ скандальные аппетиты скандального Спартака и его владельца!!! Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное внедрение новшества для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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mihail200606
1496912824
Ну пока помолчал бы лучше. . А то неизвестно что вообще в итоге получится..
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