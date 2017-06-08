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    Фурсенко: «Привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о переговорах с новым главным тренером команды Роберто Манчини. По словам функционера, ранее он хотел пригласить 52-летнего специалиста в сборную России.

    Напомним, итальянец подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    – Почему выбор остановили именно на Роберто Манчини?

    – Он – один из самых сильных тренеров на рынке. Я знаю его очень давно. Мы были знакомы еще до того, как я пришел работать в РФС – я собирался пригласить его на работу в сборную России.

    – После ухода Дика Адвоката?

    – Идея с Манчини была еще до Адвоката. В 2010 году я разговаривал с Роберто, но тогда не сложилось. Потом, как вы верно заметили, мы общались с Манчини в 2012-м – когда стало ясно, что Дик покинет национальную команду после чемпионата Европы. Но и тогда не получилось. В итоге только сейчас нам с Манчини удалось оформить сотрудничество, и теперь мы работаем вместе, чему я очень рад. Получается, привезти Манчини в Россию я смог только с третьего раза (улыбается).

    Источник: Известия

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    08.06.2017 01:33
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 июня 2017, 14:55

      Один из самых сильных тренеров на рынке... Звучит. Вот что значит проф.язык

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 июня 2017, 12:07

      Ну пока помолчал бы лучше. . А то неизвестно что вообще в итоге получится..

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 8 июня 2017, 11:45

      Итальянского специалиста Роберто Манчини, ставшего новым главным тренером петербургского футбольного клуба, официально представят 13 июня на "Сибур-Арене"
      Сергей Фурсенко: - "Привести Манчини в Россию получилось только с третьего раза!"
      Привёз то, привёз, а что толку!!!
      Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места и Лиги чемпионов как своих двух газпромовских УШЕЙ!!!
      И повторится история, как с Луческу, с таким БЕЗОБРАЗНЫМ и скандальным судейством.
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
      Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
      Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!!
      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара, Локомотива.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки, всеми НЕ ЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями, у других команд.
      И что мы видим!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты!
      В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ.
      Федун уже размечтался о ПРОДОЛЖЕНИИ скандального судейского банкета, в пользу Спартака, в новом сезоне 2017/18!!!
      Во как РАЗЫГРАЛИСЬ скандальные аппетиты скандального Спартака и его владельца!!!
      Что нас ОЖИДАЕТ???
      Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
      Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
      Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      Очень верное и правильное внедрение новшества для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Popularov 8 июня 2017, 12:02

      Пальчонки не устали по клаве молотить?
      По всему видно ,что чел из мафиозной группировки,,газовые ванючки,,
      А за такое выступление могуть и под суд,тк там и фамилиё имеются,
      адресный вброс так сказать....

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Popularov 8 июня 2017, 13:47

      Если ты такой "ЧИТАТЕЛЬ",то ты должен был видеть новость,где сказали,что в России не будут вводить видеоповторы(кстати слитно пишется),потому что стоит это дороже,чем накупить звёзд из топ клубов,а это только на один стадион 200лямов...Что касается чемпионства поросят,у нас продажный чемпионат,Мутко ещё до начала сказал,что пора бы и свиняткам стать чемпионами,и вдруг чудо,все неожиданно стали нулями,кроме мяса спустя 16 лет,совпадение скажешь?не думаю,такого в жизни не может совпасть.

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 8 июня 2017, 11:22

      Странное и мутное высказывание. Манчини еще ничего не сделал, а его представляют как героя. Через годик посмотрим, на что он горазд. А сейчас лучшеб Фурсе помолчать!

      1
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      Рейтинг: +88

      Vara81 8 июня 2017, 10:28

      Это не ты его привёз, а деньги народного достояния !!!

      4
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Vara81 8 июня 2017, 11:05

      Придурок ты платишь налоги,а тебя обманывают,те же мусара,из твоего кармана получают лаве,но они ничего не делают,тебя это не волнует?или именно кроме как про газ писульки строчить на спорт сайте

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2017, 09:48

      лучше бы ты его с десятого раза привез и не в Зенит

      2
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      Рейтинг: +39

      incognito47 8 июня 2017, 09:44

      Может быть звучит наивно, но почему импортозаещенем не занялись и Бердыева не подписали ❓

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > incognito47 8 июня 2017, 11:23

      Курбан в бухгалтерию лезет, а это - табу.

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > incognito47 8 июня 2017, 13:53

      В контрактах у Бердыева всегда есть пункт,где о покупках игроков все обсуждения проводят с ним,а судя по всему,в Зените решает это далеко не тренер

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 8 июня 2017, 09:41

      Вы тут все какую-то хуету пишите,бабло ванючее,сто раз пишете про бабло,бабло,бабло,да я посмотрел бы что вы сделали за такие деньги,уверен что большинство,кто тут пишут,дрянь всякую,делали бы вещи намного хуже!!!!

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 8 июня 2017, 09:20

      Вот кому Зенит обязан будет, если что... Сразу расставляет точки, заранее. А что ему, козлу, сказать нужно будет, если провалится Зенит с Манчини? Скажет что-нибудь еще, но останется в шоколаде и в таком случае. Это - особый чиновничий талант и им г-н Фурсенко наделен сполна.
      Противно просто. Больше ничего.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 июня 2017, 09:10

      Тот контракт со сборной был как мина замедленного действия и слава Богу, что "МС" тогда подписали его, а то была такая же фигня с поиском бабла, как и с Капелло, с учётом оставленного на Толстых долга в более 800 мл.рублей, помимо остальных долгов.
      Этот "товарищ" умеет только тратить.

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Tostao 8 июня 2017, 11:07

      У нас развалился союз,впали в кризис,продали почти все природные ресурсы,а тебя парят 800 млн.рублей?

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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > SLAVAKPCC 8 июня 2017, 18:31

      Здесь речь идёт не о развале Союза, а о российском футболе, и раз СССР развалился то нам теперь надо наплевать на всё? Странная логика.

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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > Tostao 9 июня 2017, 00:32

      Ты силён в политике?в 90е даже пенсия средняя была 13 тысяч,сейчас урезали до 5-7,ты подумай,куда и с какой целью нас топят.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > SLAVAKPCC 9 июня 2017, 00:51

      Тебе нравится о политике? Так можно без конца! Я про футбол, в конкретном факте. Точка.

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