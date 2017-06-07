«Арсенал» проведет сборы в Туле и Австрии

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о графике подготовки команды в предстоящему сезону чемпионата России. По словам функционера, клуб проведет сборы в Туле и Австрии.

«План подготовки у нас уже сверстан. С 15 июня мы на неделю соберемся в Туле на втягивающий сбор. А 24 июня отправимся в Австрию, где пробудем две недели. Пока не назначен главный тренер команды, говорить что-то о трансферной политике было бы преждевременным», – сказал функционер.

«Арсенал» сохранил прописку в Премьер-лиге, обыграв в переходных матчах «Енисей».