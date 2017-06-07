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    «Арсенал» проведет сборы в Туле и Австрии

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о графике подготовки команды в предстоящему сезону чемпионата России. По словам функционера, клуб проведет сборы в Туле и Австрии.

    «План подготовки у нас уже сверстан. С 15 июня мы на неделю соберемся в Туле на втягивающий сбор. А 24 июня отправимся в Австрию, где пробудем две недели. Пока не назначен главный тренер команды, говорить что-то о трансферной политике было бы преждевременным», – сказал функционер.

    «Арсенал» сохранил прописку в Премьер-лиге, обыграв в переходных матчах «Енисей».

    Источник: Р-Спорт

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    07.06.2017 15:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 8 июня 2017, 08:32

      Надо вопрос с главным тренером решать по быстрее, но только не уровня Кирьякова нужен. Сегодня по словам Балашова должны назвать главного тренера АРСЕНАЛА. Сезон уже не за горами и трансферы надо осуществлять

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      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > ARSENAL TULA 8 июня 2017, 10:29

      хороших уже прибрали к рукам... уж тогда лучше с Сережей продлить...

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 июня 2017, 16:29

      ну как так без тренера? Сережу верните!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > пряник929 7 июня 2017, 21:24

      5-го было озвучено - "в ближайшие 3 дня", ждём..имя, сестра, имя!)

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