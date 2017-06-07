Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На пост главного тренера ПАОКа претендуют Луческу и Ребров

    Экс-главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров может возглавить ПАОК. В этом плане он составит конкуренцию бывшего тренеру «Зенита» Мирче Луческу.

    «ПАОК хотел бы видеть Луческу своим тренером, но не может удовлетворить его финансовые запросы. Румынский специалист хотел зарабатывать в Греции 3,5 миллиона евро, что более чем в два раза превышает возможности клуба из Салоник. Теперь в качестве нового главного тренера ПАОК рассматривает, в том числе, кандидатуру Сергея Реброва», – рассказал источник.

    В прошедшем сезоне ПАОК занял второе место в чемпионате Греции, уступив «Олимпиакосу».

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 11:39
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 7 июня 2017, 15:04

      Не понимаю, что за финансовые горы просит за свою работу Луческу?!?!)))
      Он что когда-то тренировал команды топ-уровня (Интер 1998/99 не считается)????
      Ну да, выиграл с Шахтером Лигу Европы, ну и что с этого)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 14:36

      Луческу продолжает набивать себе цену ! Пора уже понять , что Зенит в прошлом ! А нового Зени не будет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 12:45

      Бедный несчастный ПАОК.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 июня 2017, 12:33

      А смысл? Второе после Олимпиокоса, не такой уж и плохой результат.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11