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На пост главного тренера ПАОКа претендуют Луческу и Ребров

7 июня 2017, 11:39
4

Экс-главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров может возглавить ПАОК. В этом плане он составит конкуренцию бывшего тренеру «Зенита» Мирче Луческу.

«ПАОК хотел бы видеть Луческу своим тренером, но не может удовлетворить его финансовые запросы. Румынский специалист хотел зарабатывать в Греции 3,5 миллиона евро, что более чем в два раза превышает возможности клуба из Салоник. Теперь в качестве нового главного тренера ПАОК рассматривает, в том числе, кандидатуру Сергея Реброва», – рассказал источник.

В прошедшем сезоне ПАОК занял второе место в чемпионате Греции, уступив «Олимпиакосу».

Источник: Р-Спорт
Греция. Еврокубковый плей-офф ПАОК Динамо К Зенит Луческу Мирча Ребров Сергей
Комментарии (4)
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Bivaliy67
1496828021
А смысл? Второе после Олимпиокоса, не такой уж и плохой результат.
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paracetamol
1496828748
Бедный несчастный ПАОК.
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dok66
1496835373
Луческу продолжает набивать себе цену ! Пора уже понять , что Зенит в прошлом ! А нового Зени не будет !
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Dimon013
1496837077
Не понимаю, что за финансовые горы просит за свою работу Луческу?!?!))) Он что когда-то тренировал команды топ-уровня (Интер 1998/99 не считается)???? Ну да, выиграл с Шахтером Лигу Европы, ну и что с этого)
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