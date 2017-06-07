На пост главного тренера ПАОКа претендуют Луческу и Ребров

Экс-главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров может возглавить ПАОК. В этом плане он составит конкуренцию бывшего тренеру «Зенита» Мирче Луческу.

«ПАОК хотел бы видеть Луческу своим тренером, но не может удовлетворить его финансовые запросы. Румынский специалист хотел зарабатывать в Греции 3,5 миллиона евро, что более чем в два раза превышает возможности клуба из Салоник. Теперь в качестве нового главного тренера ПАОК рассматривает, в том числе, кандидатуру Сергея Реброва», – рассказал источник.

В прошедшем сезоне ПАОК занял второе место в чемпионате Греции, уступив «Олимпиакосу».