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    Джикия: «Россия хочет взять Кубок конфедераций. Иначе зачем вообще играть?»

    Защитник сборной России Георгий Джикия назвал свои цели на участие в Кубке конфедераций. По его словам, успехом будет считаться только победа в турнире. Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

    — Вы сказали, что хотите добиться успеха со сборной России. Что будет считаться успехом?

    — Победа на Кубке конфедераций.

    — На меньшее не согласны?

    — Нет! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол?

    Источник: Известия

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    07.06.2017 07:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 7 июня 2017, 16:37

      ну хотя бы мотивация у игроков движется в нужном направлении.Так всегда должно быть.акцент на победу.а ни как раньше,"подсчет очков и может быть выйдем".

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2017, 14:18

      Даже если в будете в призерах и то хорошо

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 10:56

      Действительно, зачем?..

      1
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      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 7 июня 2017, 10:51

      хахаха))) насмешил)))

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      Рейтинг: +10

      NAKENA > lexa52rusnnVOLGA 7 июня 2017, 11:34

      да еще и предатель. надо било играть за сборную Сакартвело!

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      Рейтинг: +1049

      mig28 7 июня 2017, 09:02

      Удачи парни! Может нам домашние стены помогут, как в Сочи было на ОИ-2014))

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      Рейтинг: +131

      александр 59 7 июня 2017, 08:50

      Берите, кто же не даёт. Можно спереть втихоря

      1
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