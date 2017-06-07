Джикия: «Россия хочет взять Кубок конфедераций. Иначе зачем вообще играть?»

Защитник сборной России Георгий Джикия назвал свои цели на участие в Кубке конфедераций. По его словам, успехом будет считаться только победа в турнире. Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

— Вы сказали, что хотите добиться успеха со сборной России. Что будет считаться успехом?

— Победа на Кубке конфедераций.

— На меньшее не согласны?

— Нет! Есть кубок, и мы хотим его взять, других вариантов нет. Иначе зачем вообще играть в футбол?