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    Президент «Коньяспора»: «Мы вели переговоры с Луческу, но он захотел слишком много денег»

    Президент «Коньяспора» Ахмет Шан заявил, что клуб вел переговоры с экс-главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. По словам руководителя, зелено-белые были не готовы удовлетворить финансовые запросы специалиста.

    «Мы вели конкретные переговоры с Мирчей Луческу и Георге Хаджи. Луческу выглядел отличным вариантом для нас, но его финансовые запросы были слишком велики», – приводит слова Шана Yenihaberden.

    Луческу возглавил «Зенит» перед началом минувшего сезона. Под его руководством сине-бело-голубые финишировали на третьем месте в РФПЛ и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Недавно петербургским клубом было объявлено о его отставке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 20:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 19:51

      Цыгану главное - деньги выцыганить.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:51

      Это законы физики. Инерция.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 6 июня 2017, 21:21

      «Коньяспор» это не ЗЕНИТ, там нефти нет, тем более денег..... После ЗЕНИТА на подножный корм перейдет Луческу.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 6 июня 2017, 21:14

      Много захочешь-мало получишь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 6 июня 2017, 20:52

      вот Капелло остановился после сборной России, а этому всё мало)
      видимо родственников намного больше)

      6
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Йогурт Мэн 6 июня 2017, 20:57

      пошучу грубо: многочисленный табор надо накормить)

      4
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 6 июня 2017, 20:49

      Этот луческа, как страшный сон, главное проснулись) больше не хочется видеть его фамилию в новостях

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 20:44

      После Зени будет уже сложно найти что-то подобное по деньгам !

      2
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов > dok66 6 июня 2017, 21:32

      будулай походу только за баблом в зеню побежал...)))

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июня 2017, 20:42

      Ничего...эта крыса куда нибудь в Китай или ОАЭ сбежит..найдёт где поживиться

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 июня 2017, 20:24

      Румыны,они такие )))

      0
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