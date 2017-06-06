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  • Президент «Коньяспора»: «Мы вели переговоры с Луческу, но он захотел слишком много денег»

Президент «Коньяспора»: «Мы вели переговоры с Луческу, но он захотел слишком много денег»

6 июня 2017, 20:09
11

Президент «Коньяспора» Ахмет Шан заявил, что клуб вел переговоры с экс-главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. По словам руководителя, зелено-белые были не готовы удовлетворить финансовые запросы специалиста.

«Мы вели конкретные переговоры с Мирчей Луческу и Георге Хаджи. Луческу выглядел отличным вариантом для нас, но его финансовые запросы были слишком велики», – приводит слова Шана Yenihaberden.

Луческу возглавил «Зенит» перед началом минувшего сезона. Под его руководством сине-бело-голубые финишировали на третьем месте в РФПЛ и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Недавно петербургским клубом было объявлено о его отставке.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Коньяспор Луческу Мирча
Комментарии (11)
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acer2003
1496769864
Румыны,они такие )))
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алекс88
1496770948
Ничего...эта крыса куда нибудь в Китай или ОАЭ сбежит..найдёт где поживиться
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dok66
1496771080
После Зени будет уже сложно найти что-то подобное по деньгам !
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Зенит*SPB
1496771373
Этот луческа, как страшный сон, главное проснулись) больше не хочется видеть его фамилию в новостях
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Йогурт Мэн
1496771564
вот Капелло остановился после сборной России, а этому всё мало) видимо родственников намного больше)
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nemolod
1496772879
Много захочешь-мало получишь!
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МАКАРШВЕД
1496773276
«Коньяспор» это не ЗЕНИТ, там нефти нет, тем более денег..... После ЗЕНИТА на подножный корм перейдет Луческу.
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Дядя Серёжа
1496803861
Это законы физики. Инерция.
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paracetamol
1496854302
Цыгану главное - деньги выцыганить.
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