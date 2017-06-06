Президент «Коньяспора»: «Мы вели переговоры с Луческу, но он захотел слишком много денег»

Президент «Коньяспора» Ахмет Шан заявил, что клуб вел переговоры с экс-главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. По словам руководителя, зелено-белые были не готовы удовлетворить финансовые запросы специалиста.

«Мы вели конкретные переговоры с Мирчей Луческу и Георге Хаджи. Луческу выглядел отличным вариантом для нас, но его финансовые запросы были слишком велики», – приводит слова Шана Yenihaberden.

Луческу возглавил «Зенит» перед началом минувшего сезона. Под его руководством сине-бело-голубые финишировали на третьем месте в РФПЛ и вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Недавно петербургским клубом было объявлено о его отставке.