Малафеев ждет от «Зенита» яркого старта в чемпионате России и Лиге Европы

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал за счет чего может «выстрелить» команда из Санкт-Петербурга при новом главном тренере Роберто Манчини. Он признался, что ждет от сине-бело-голубых яркого старта в чемпионате России и Лиге Европы в следующем сезоне.

– За счет чего «Зенит» при Манчини может «выстрелить»?

– Когда в команду приходит новый главный тренер, всплеск энтузиазма у футболистов неизбежен. Вспомните первые матчи «Зенита» при Мирче Луческу! Мотивация была и у главного тренера, и у игроков, которые хотели доказать свое право на место в основе. В контрольных матчах все играли с полной отдачей, понимая, что место в основе никому не гарантировано. У наставника, в свою очередь, было желание что-то доказать не только руководству, но и болельщикам. Итальянские тренеры к тому же всегда славились умением подвести футболистов в оптимальном состоянии уже к стартовым матчам. Жду от «Зенита» яркого старта в чемпионате России и Лиге Европы.

– «Зенит» Манчини будет похож на «Интер» Манчини или на «Манчестер Сити» Манчини?

– Почему не на «Галатасарай» Манчини? Мне кажется, «Зенит» Манчини должен быть похож на «Зенит». Во всяком случае, хочется на это надеяться. Команда должна оставаться таким же символом Питера, как Эрмитаж и Мариинка. За «стрелку» должны болеть не только питерцы, но и жители других городов России. Самое главное – вернуть любовь и уважение болельщиков. Это возможно сделать отнюдь не за счет покупок дорогостоящих звезд. Должны быть свои звездочки, за которых будут болеть и переживать. За последнее время «Зенит» утратил статус такой команды. Лидерами в последние три года были исключительно легионеры, а хотелось бы видеть в этом качестве игроков сборной России.