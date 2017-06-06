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  • Малафеев ждет от «Зенита» яркого старта в чемпионате России и Лиге Европы

Малафеев ждет от «Зенита» яркого старта в чемпионате России и Лиге Европы

6 июня 2017, 09:31
3

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал за счет чего может «выстрелить» команда из Санкт-Петербурга при новом главном тренере Роберто Манчини. Он признался, что ждет от сине-бело-голубых яркого старта в чемпионате России и Лиге Европы в следующем сезоне.

– За счет чего «Зенит» при Манчини может «выстрелить»?

– Когда в команду приходит новый главный тренер, всплеск энтузиазма у футболистов неизбежен. Вспомните первые матчи «Зенита» при Мирче Луческу! Мотивация была и у главного тренера, и у игроков, которые хотели доказать свое право на место в основе. В контрольных матчах все играли с полной отдачей, понимая, что место в основе никому не гарантировано. У наставника, в свою очередь, было желание что-то доказать не только руководству, но и болельщикам. Итальянские тренеры к тому же всегда славились умением подвести футболистов в оптимальном состоянии уже к стартовым матчам. Жду от «Зенита» яркого старта в чемпионате России и Лиге Европы.

– «Зенит» Манчини будет похож на «Интер» Манчини или на «Манчестер Сити» Манчини?

– Почему не на «Галатасарай» Манчини? Мне кажется, «Зенит» Манчини должен быть похож на «Зенит». Во всяком случае, хочется на это надеяться. Команда должна оставаться таким же символом Питера, как Эрмитаж и Мариинка. За «стрелку» должны болеть не только питерцы, но и жители других городов России. Самое главное – вернуть любовь и уважение болельщиков. Это возможно сделать отнюдь не за счет покупок дорогостоящих звезд. Должны быть свои звездочки, за которых будут болеть и переживать. За последнее время «Зенит» утратил статус такой команды. Лидерами в последние три года были исключительно легионеры, а хотелось бы видеть в этом качестве игроков сборной России.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Манчини Роберто
Комментарии (3)
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Garrincha58
1496732958
Малафеев иди в казино и делай прогнозы там, а на Зенит уже давно нет смысла ставить
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Mahone
1496754758
Не думаю что получится,но удачи вам,через год запоете ту же самую песню,судьи мешают,травмы и тп,не того пригласили,поверьте мне,тренер неплохой,но не для Зенита
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кеша_КБ
1496761191
- хотел в казино его послать, но его уже послали)))...Всем доброго вечера!
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