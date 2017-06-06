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Вагнер Лав хочет поехать на чемпионат мира-2018

6 июня 2017, 07:32
13

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав не скрывает своих надежд оказаться в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.

«Мечтаю ли я попасть на чемпионат мира? Конечно, как и любой другой футболист. В то время, когда меня вызывали в сборную, я получал наслаждение от футбола. Ведь это невероятно, когда ты играешь за сборную.

Вполне возможно, что у меня еще будет возможность сыграть, если я буду показывать хороший футбол в клубе и забивать голы. И если мне представится этот шанс, я хочу воспользоваться им на все сто.

Я верю, что Тите обратит внимание на мою игру в Турции, и захочет рассчитывать на меня. Я семь лет играл в России, а турнир пройдет именно там. Обстановка в этой стране известна мне хорошо. Я знаю стадионы России и другие вещи», – приводит слова футболиста Globoesporte.

Напомним, что 32-летний игрок выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 гола в 28 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аланьяспор Бразилия ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1496726337
При всем уважении, Вагнер, но какие стадионы ты знаешь? Крестовский? Фишт? Открытие? Казань-арена?
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1496728384
вполне может, кто у бразильцев есть среди центр форвардов? никого и нет, так что есть вероятность
Ответить
chempion_cska
1496734100
Добро пожаловать, Ваня! Ты уж постарайся, ждем тебя на ЧМ - 2018 г. в России!
Ответить
Dj-Sog
1496734208
23 гола в 28 матчах очень достойная статистика.Молодец!
Ответить
Дядя Серёжа
1496734568
Про новые стадионы и мы не знаем. Про Крестовский не знает никто.
Ответить
Chesn0k
1496735905
вместо кого?
Ответить
Adekvat07
1496737629
Вы всерьез в это верите?Не будьте наивными, У бразилов 3 состава можно собрать и то Ваня окажется только в 4-м
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hunta
1496746671
Всё возможно...
Ответить
Konb48
1496765293
Вагнер - лучший легионер в истории нашего чемпионата!
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Dimon013
1504263129
Старичок уже)
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