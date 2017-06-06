Вагнер Лав хочет поехать на чемпионат мира-2018

Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав не скрывает своих надежд оказаться в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.

«Мечтаю ли я попасть на чемпионат мира? Конечно, как и любой другой футболист. В то время, когда меня вызывали в сборную, я получал наслаждение от футбола. Ведь это невероятно, когда ты играешь за сборную.

Вполне возможно, что у меня еще будет возможность сыграть, если я буду показывать хороший футбол в клубе и забивать голы. И если мне представится этот шанс, я хочу воспользоваться им на все сто.

Я верю, что Тите обратит внимание на мою игру в Турции, и захочет рассчитывать на меня. Я семь лет играл в России, а турнир пройдет именно там. Обстановка в этой стране известна мне хорошо. Я знаю стадионы России и другие вещи», – приводит слова футболиста Globoesporte.

Напомним, что 32-летний игрок выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 гола в 28 матчах.