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    Вагнер Лав хочет поехать на чемпионат мира-2018

    Нападающий «Аланьяспора» Вагнер Лав не скрывает своих надежд оказаться в составе сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.

    «Мечтаю ли я попасть на чемпионат мира? Конечно, как и любой другой футболист. В то время, когда меня вызывали в сборную, я получал наслаждение от футбола. Ведь это невероятно, когда ты играешь за сборную.

    Вполне возможно, что у меня еще будет возможность сыграть, если я буду показывать хороший футбол в клубе и забивать голы. И если мне представится этот шанс, я хочу воспользоваться им на все сто.

    Я верю, что Тите обратит внимание на мою игру в Турции, и захочет рассчитывать на меня. Я семь лет играл в России, а турнир пройдет именно там. Обстановка в этой стране известна мне хорошо. Я знаю стадионы России и другие вещи», – приводит слова футболиста Globoesporte.

    Напомним, что 32-летний игрок выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 23 гола в 28 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 07:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 1 сентября 2017, 13:52

      Старичок уже)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 июня 2017, 12:29

      ваня давай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +190

      Konb48 6 июня 2017, 19:08

      Вагнер - лучший легионер в истории нашего чемпионата!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 6 июня 2017, 13:57

      Всё возможно...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 июня 2017, 13:07

      Стадоы то как раз все поменялись, дорогой) ждем тебя))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 6 июня 2017, 11:28

      Мастер голов, прирожденный бомбардир, отличный "технарь", имеет уникальный дриблинг, но ... в сборной ему не быть, так как ставка сделана на других , которые не сильнее Вани (а вероятнее всего - слабее), но строго выполняют установку тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 6 июня 2017, 11:27

      Вы всерьез в это верите?Не будьте наивными, У бразилов 3 состава можно собрать и то Ваня окажется только в 4-м

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 июня 2017, 10:58

      вместо кого?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 10:36

      Про новые стадионы и мы не знаем. Про Крестовский не знает никто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 6 июня 2017, 10:30

      23 гола в 28 матчах очень достойная статистика.Молодец!

      0
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