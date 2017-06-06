Мак доволен своим положением в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак считает, что всей команде предстоит летом адаптироваться к работе с новым главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Лично я всем доволен в «Зените», хотя вторая половина сезона и не получилась для меня такой же удачной. Я всегда усердно работал на тренировках под руководством Луческу, боролся за место в стартовом составе.

Манчини? С его появлением мы все должны адаптироваться к работе в новой среде, с новыми людьми и тренерским стилем. У меня есть контракт, который будет действовать еще три года», – приводит слова Мака Metrosport.

В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 17 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.