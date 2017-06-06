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    Мак доволен своим положением в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Роберт Мак считает, что всей команде предстоит летом адаптироваться к работе с новым главным тренером сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    «Лично я всем доволен в «Зените», хотя вторая половина сезона и не получилась для меня такой же удачной. Я всегда усердно работал на тренировках под руководством Луческу, боролся за место в стартовом составе.

    Манчини? С его появлением мы все должны адаптироваться к работе в новой среде, с новыми людьми и тренерским стилем. У меня есть контракт, который будет действовать еще три года», – приводит слова Мака Metrosport.

    В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 17 матчей в Премьер-лиге, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 6 июня 2017, 10:38

      Я думаю его продадут. В условиях лимита Зениту следует подрасчистить место под более сильных легионеров.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 10:37

      Чем плоха семейка, у них дорогая скамейка.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 июня 2017, 10:28

      Лавочник всем доволен!? Тогда всё ясно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      Burunduk 6 июня 2017, 10:25

      После ухода Данни, позиция стала вакантна, вот и доволен. Игрок неплохой, но развиваться ещё надо.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 6 июня 2017, 10:20

      отдадут в аренду или продадут

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2017, 08:37

      игрок не для серьезных задач

      0
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