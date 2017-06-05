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    Сарсания: «Зимние приобретения «Зенита» не соответствуют уровню команды»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что игроки, перешедшие в стан петербуржцев в прошлое трансферное окно, не соответствуют уровню команды. Он отметил, что сине-бело-голубые нуждаются в усилении.

    Напомним, состав «Зенита» зимой пополнили вратарь Андрей Лунев («Уфа»), защитники Бранислав Иванович («Челси»») и Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»), а также хавбеки Йоан Молло («Крылья Советов») и Эрнани («Атлетико Паранаэнсе»).

    «Футболисты, которые были приобретены зимой – не соответствуют уровню «Зенита», поэтому клубу требуется усиление», – сказал Сарсания.

    По итогам минувшего сезона «Зенит» не сумел выйти в Лигу чемпионов, финишировав на третьем месте в РФПЛ.

    Источник: Спорт FM

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    05.06.2017 18:56
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июня 2017, 23:27

      а эти значит соответствуют Сарсания сам не соответствует уровню нашего чемпионата сидел там в Прибалтике вот бы и дальше просиживал штаны и еще как мне кажется он набирает игроков для Зенита-2 вот как раз и будут соответствовать фнл

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июня 2017, 21:17

      Молло,Лунёв-- вполне нормальные ребята, что и доказали

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 20:12

      Придут следующие, скажут:
      "Что за фуфло прошлым летом собрали,
      Из-за этого мы проиграли..."
      "А я его слепила из того, что было,
      А что было - с тем и победила"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > subbotaspartak 6 июня 2017, 05:25

      Надо как то так

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 июня 2017, 19:53

      Из всех них только один в основе должен играть - Лунёв. И ещё Цаллагов для выхода на замену. Остальные - мимо.

      1
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      Рейтинг: +48

      kanaev9 5 июня 2017, 19:51

      А блин летние соответствуют!Вот дебил!

      3
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 5 июня 2017, 19:34

      Согласен, слишком сильные игроки. Попробуйте поискать во второй лиге.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2017, 19:29

      Отец Сарсания, Сергей Константинович (1937 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного медицинского института (1960). Специалист в области медико-биологических проблем физической культуры и спорта. Кандидат медицинских наук (1966). Профессор (1996). Заслуженный работник физической культуры РФ (1994)...

      А сын-барыга.Джентельмен у дачи.

      5
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 июня 2017, 19:07

      Лунев и Цаллагов - вполне конкурентоспособные.

      6
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      Рейтинг: +90

      alikatos 5 июня 2017, 19:06

      ето точно

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 июня 2017, 19:02

      "Где ж ты раньше был , целовался с кем .... ?" Бюджет нужно осваивать !

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