Сарсания: «Зимние приобретения «Зенита» не соответствуют уровню команды»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что игроки, перешедшие в стан петербуржцев в прошлое трансферное окно, не соответствуют уровню команды. Он отметил, что сине-бело-голубые нуждаются в усилении.

Напомним, состав «Зенита» зимой пополнили вратарь Андрей Лунев («Уфа»), защитники Бранислав Иванович («Челси»») и Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»), а также хавбеки Йоан Молло («Крылья Советов») и Эрнани («Атлетико Паранаэнсе»).

«Футболисты, которые были приобретены зимой – не соответствуют уровню «Зенита», поэтому клубу требуется усиление», – сказал Сарсания.

По итогам минувшего сезона «Зенит» не сумел выйти в Лигу чемпионов, финишировав на третьем месте в РФПЛ.