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  • Сарсания: «Зимние приобретения «Зенита» не соответствуют уровню команды»

Сарсания: «Зимние приобретения «Зенита» не соответствуют уровню команды»

5 июня 2017, 18:56
11

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что игроки, перешедшие в стан петербуржцев в прошлое трансферное окно, не соответствуют уровню команды. Он отметил, что сине-бело-голубые нуждаются в усилении.

Напомним, состав «Зенита» зимой пополнили вратарь Андрей Лунев («Уфа»), защитники Бранислав Иванович («Челси»») и Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»), а также хавбеки Йоан Молло («Крылья Советов») и Эрнани («Атлетико Паранаэнсе»).

«Футболисты, которые были приобретены зимой – не соответствуют уровню «Зенита», поэтому клубу требуется усиление», – сказал Сарсания.

По итогам минувшего сезона «Зенит» не сумел выйти в Лигу чемпионов, финишировав на третьем месте в РФПЛ.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Молло Йоан Цаллагов Ибрагим Лунев Андрей Эрнани Сарсания Константин
Комментарии (11)
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dok66
1496678569
"Где ж ты раньше был , целовался с кем .... ?" Бюджет нужно осваивать !
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alikatos
1496678777
ето точно
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Tostao
1496678872
Лунев и Цаллагов - вполне конкурентоспособные.
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shinnik
1496680171
Отец Сарсания, Сергей Константинович (1937 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного медицинского института (1960). Специалист в области медико-биологических проблем физической культуры и спорта. Кандидат медицинских наук (1966). Профессор (1996). Заслуженный работник физической культуры РФ (1994)... А сын-барыга.Джентельмен у дачи.
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and4ever86
1496680467
Согласен, слишком сильные игроки. Попробуйте поискать во второй лиге.
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kanaev9
1496681462
А блин летние соответствуют!Вот дебил!
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Обер-КанцлерЪ
1496681623
Из всех них только один в основе должен играть - Лунёв. И ещё Цаллагов для выхода на замену. Остальные - мимо.
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subbotaspartak
1496682753
Придут следующие, скажут: "Что за фуфло прошлым летом собрали, Из-за этого мы проиграли..." "А я его слепила из того, что было, А что было - с тем и победила"
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acer2003
1496686672
Молло,Лунёв-- вполне нормальные ребята, что и доказали
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Garrincha58
1496694442
а эти значит соответствуют Сарсания сам не соответствует уровню нашего чемпионата сидел там в Прибалтике вот бы и дальше просиживал штаны и еще как мне кажется он набирает игроков для Зенита-2 вот как раз и будут соответствовать фнл
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