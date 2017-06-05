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    «Рома» и «Фиорентина» присматриваются к полузащитнику «Вест Хэма»

    Два клуба итальянской Серии А проявляют интерес к полузащитнику «Вест Хэма» Педро Обьянгу. Речь идет о «Роме» и «Фиорентине». На данный момент не известно подробностей возможного трансфера. Действующее соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до середины 2019 года. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересованы также «Эвертон» и «Севилья».

    Напомним, что 25-летний Обьянг выступает за «молотобойцев» с лета 2015 года. Он перешел из «Сампдории», а сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне он сыграл в 22 матчах Английской Премьер-лиги, забил в них один гол и отдав единственную результативную передачу.

    Источник: Football Italia

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    05.06.2017 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 июня 2017, 10:29

      не густо!

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