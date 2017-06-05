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    Самедов: «В финале Лиги чемпионов болел за «Ювентус»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом». Игрок сборной России признался, что болел за туринский клуб.

    – Как смотрели финал Лиги чемпионов – вместе с ребятами или у себя в номере?

    – Первый тайм смотрели вместе, второй – кто где. Я расстроился, поскольку болел за «Ювентус». Но стоит поздравить «Реал».

    Напомним, что «Реал» в финале ЛЧ со счетом 4:1 обыграл «Ювентус», став первым клубом, который выиграл главный турнир Европы два раза подряд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 00:51
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