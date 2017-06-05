Самедов: «В финале Лиги чемпионов болел за «Ювентус»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом». Игрок сборной России признался, что болел за туринский клуб.

– Как смотрели финал Лиги чемпионов – вместе с ребятами или у себя в номере?

– Первый тайм смотрели вместе, второй – кто где. Я расстроился, поскольку болел за «Ювентус». Но стоит поздравить «Реал».

Напомним, что «Реал» в финале ЛЧ со счетом 4:1 обыграл «Ювентус», став первым клубом, который выиграл главный турнир Европы два раза подряд.