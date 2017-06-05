Нобоа: «От приглашения такого клуба, как «Зенит», невозможно отказаться. Вместе с Манчини мы завоюем много трофеев»

Полузащитник Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от своего перехода в «Зенит». Напомним, что 32-летний эквадорский футболист на правах свободного агента подписал с сине-бело-голубыми контракт на три года.

— Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. «Зенит» — это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

— Когда начались переговоры о переходе в «Зенит»? Ведь в СМИ эта информация вообще не просочилась.

— На самом деле разговоры шли еще год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всем договорились.

— То есть вы особо не раздумывали?

— От приглашения такого клуба, как «Зенит», переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, — от этого невозможно отказаться. Повторюсь, «Зенит» — это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

— Команду только что возглавил Роберто Манчини. Это повлияло на ваше решение?

— То, что «Зенит» возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

В минувшем сезоне чемпионата России Нобоа записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи.