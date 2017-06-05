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  • Нобоа: «От приглашения такого клуба, как «Зенит», невозможно отказаться. Вместе с Манчини мы завоюем много трофеев»

Нобоа: «От приглашения такого клуба, как «Зенит», невозможно отказаться. Вместе с Манчини мы завоюем много трофеев»

5 июня 2017, 00:40
44

Полузащитник Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от своего перехода в «Зенит». Напомним, что 32-летний эквадорский футболист на правах свободного агента подписал с сине-бело-голубыми контракт на три года.

— Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. «Зенит» — это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

— Когда начались переговоры о переходе в «Зенит»? Ведь в СМИ эта информация вообще не просочилась.

— На самом деле разговоры шли еще год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всем договорились.

— То есть вы особо не раздумывали?

— От приглашения такого клуба, как «Зенит», переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, — от этого невозможно отказаться. Повторюсь, «Зенит» — это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

— Команду только что возглавил Роберто Манчини. Это повлияло на ваше решение?

— То, что «Зенит» возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

В минувшем сезоне чемпионата России Нобоа записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан Манчини Роберто
Комментарии (44)
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compka
1496614171
следующий сезон будет очень интересным: Бердыев против Нобоа против Ростова Каррера против Манчини Кононов против Краснодара и т.д.
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арейская
1496616917
Вы с Манчини? Будет хорошо, если будешь попадать в основу, восторгаться пока ещё рано...
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Аид666
1496630495
Еще один за трофеями пришел))
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anatolik25
1496635190
Ну вот как ни крути Данни в разы сильнее Нобоа..
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vladimir-7
1496641598
Самое главное для футболиста, это похвалить руководство.
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Garrincha58
1496643335
Следующие Канунников вроде Терентьев берут опять всю русскую шваль их и так в Зените выше раздвигающейся крыши
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Alex3920486
1496644704
РОстов , жаль тебя....
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paracetamol
1496644865
Опять всякое старье собирают. Нобоа в 32 - молодой, а Керж старый, в 34 на лаве сидит. И вообще, где собственные воспитанники? Опять народ кидаете?
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la verdad
1496645378
Больше пенсов! Больше!!! Выше зарплаты, выше!!! В ж..пу Академию, в ж..опу!!!
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Диктор
1496648805
Данни -Нобоа ,сравнение явно не в пользу последнего.Считаю это очередной ошибкой руководства клуба.
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