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    Нобоа: «От приглашения такого клуба, как «Зенит», невозможно отказаться. Вместе с Манчини мы завоюем много трофеев»

    Полузащитник Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от своего перехода в «Зенит». Напомним, что 32-летний эквадорский футболист на правах свободного агента подписал с сине-бело-голубыми контракт на три года.

    — Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. «Зенит» — это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

    — Когда начались переговоры о переходе в «Зенит»? Ведь в СМИ эта информация вообще не просочилась.

    — На самом деле разговоры шли еще год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всем договорились.

    — То есть вы особо не раздумывали?

    — От приглашения такого клуба, как «Зенит», переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, — от этого невозможно отказаться. Повторюсь, «Зенит» — это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

    — Команду только что возглавил Роберто Манчини. Это повлияло на ваше решение?

    — То, что «Зенит» возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

    В минувшем сезоне чемпионата России Нобоа записал на свой счет два гола и четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.06.2017 00:40
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    Комментарии43
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 5 июня 2017, 14:34

      тема Зенит самая популярная на Бомбардире...это о много говорит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 июня 2017, 14:06

      "................От предложенного зенитом контракта невозможно отказаться"

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 12:35

      Кристиан Нобоа: "Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев"
      Галантерейщик и кардинал - это сила©(х/ф "Д'Артаньян и три мушкетера" )))

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 июня 2017, 12:25

      чемпионство ФНЛ завоюете с Дзюбами и кокошами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 5 июня 2017, 11:06

      мечты...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июня 2017, 10:46

      Данни -Нобоа ,сравнение явно не в пользу последнего.Считаю это очередной ошибкой руководства клуба.

      2
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      ...
      Рейтинг: +48

      Danpos > Диктор 5 июня 2017, 12:28

      Данни не захотел бы сидеть на скамейке

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 июня 2017, 09:49

      Больше пенсов! Больше!!! Выше зарплаты, выше!!!
      В ж..пу Академию, в ж..опу!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 5 июня 2017, 09:45

      Нобоа, как мне кажется, такой профессионал, что его 32 - это далеко не конец. Сезона два он еще будет на пике, особенно с учетом его амплуа.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > exreporter 5 июня 2017, 12:25

      или до первой травмы

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 09:41

      Опять всякое старье собирают. Нобоа в 32 - молодой, а Керж старый, в 34 на лаве сидит. И вообще, где собственные воспитанники? Опять народ кидаете?

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 июня 2017, 09:38

      РОстов , жаль тебя....

      2
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