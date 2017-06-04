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    Дмитрий Комбаров: «Спартак» для меня – родная команда. Победить в чемпионате в ее составе приятно в десятикратном размере»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от завоевания золотой медали РФПЛ в составе московского клуба.

    Напомним, красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

    – Для вас это чемпионство особенное, ведь вы – спартаковский воспитанник. Помните, где были, когда красно-белые выиграли «золото» в 2001 году?

    – «Спартак» для меня – родная команда. Победить в чемпионате в ее составе приятно в десятикратном размере. В силу определенных обстоятельств пришлось оттуда уйти в 2001 году. Но все мое детство было связано со «Спартаком». Отец с детства за них болел, брал нас с братом на матчи. Когда мы были маленькими, подавали мячи на нескольких играх.

    Источник: «Российская газета»

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    04.06.2017 23:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +130

      Бульба 5 июня 2017, 19:38

      Карамбола

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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 5 июня 2017, 15:39

      Молодец Комбарик!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июня 2017, 06:58

      Никогда не забывай об этом.

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 05:53

      Я тоже маленький подавал мячи. На первенстве города, Тут, в Сибири.
      А играл на первенстве области. Расти надо, расти.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 5 июня 2017, 17:21

      А я в первой лиге мячи подавал
      И за сборную восьмилетней школы играл.
      Надо братцы
      Не опускаться.

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