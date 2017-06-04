Дмитрий Комбаров: «Спартак» для меня – родная команда. Победить в чемпионате в ее составе приятно в десятикратном размере»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от завоевания золотой медали РФПЛ в составе московского клуба.

Напомним, красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

– Для вас это чемпионство особенное, ведь вы – спартаковский воспитанник. Помните, где были, когда красно-белые выиграли «золото» в 2001 году?

– «Спартак» для меня – родная команда. Победить в чемпионате в ее составе приятно в десятикратном размере. В силу определенных обстоятельств пришлось оттуда уйти в 2001 году. Но все мое детство было связано со «Спартаком». Отец с детства за них болел, брал нас с братом на матчи. Когда мы были маленькими, подавали мячи на нескольких играх.