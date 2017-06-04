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    Ловчев – о возможном приходе Аленичева в «Енисей»: «Если в «Барселону» не зовут, что – сидеть и ждать?»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».

    Напомним, последним местом работы 44-летнего специалиста был «Спартак», который он покинул летом 2016 года.

    – Для Аленичева переезд в Красноярск серьезный вызов – Сибирь, первая лига…

    – Это совершенно нормальное решение. Думаю, он посоветовался с Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в «Барселону» не зовут, что – сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.

    Команда уже созрела для выхода в премьер-лигу, с финансированием в Красноярске, видимо, проблем мне будет. И стоит вспомнить, что Аленичев не побоялся поехать в Тулу, когда команда играла в ЛФЛ. Он ушел из РФС, из политики, и стал строить тренерскую карьеру фактически с нуля. А в Красноярске не с нуля же придется начинать.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.06.2017 19:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 июня 2017, 23:17

      Аленичев далеко не Тихонов. Енисею с Аленичевым не светят даже стыковые.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 22:24

      А Тихонова куда?

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > paracetamol 4 июня 2017, 23:01

      Тихонов уже в Крыльях, ты че спишь.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > RedWhiteFans2 5 июня 2017, 09:53

      Енисей перспективнее.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 июня 2017, 21:27

      Согласен. Алень засиделся. Надо дальше доказывать свою профпригодность.

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      Рейтинг: +1426

      VSt 4 июня 2017, 19:35

      Хороший вариант. У Аленичева должно получиться, удачи ему. Что-то подсказывает, что у Аленичева есть все шансы стать крутым тренером. Надо опыт набирать.
      С его приходом будем болеть за "Енисей" и за Аленичева.

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      Рейтинг: +70

      savdail > VSt 5 июня 2017, 00:33

      Не, крутым вряд ли. На Тихонова надежда еще есть. Посмотрим на "Крылья".

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