Ловчев – о возможном приходе Аленичева в «Енисей»: «Если в «Барселону» не зовут, что – сидеть и ждать?»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Енисея».

Напомним, последним местом работы 44-летнего специалиста был «Спартак», который он покинул летом 2016 года.

– Для Аленичева переезд в Красноярск серьезный вызов – Сибирь, первая лига…

– Это совершенно нормальное решение. Думаю, он посоветовался с Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в «Барселону» не зовут, что – сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.

Команда уже созрела для выхода в премьер-лигу, с финансированием в Красноярске, видимо, проблем мне будет. И стоит вспомнить, что Аленичев не побоялся поехать в Тулу, когда команда играла в ЛФЛ. Он ушел из РФС, из политики, и стал строить тренерскую карьеру фактически с нуля. А в Красноярске не с нуля же придется начинать.