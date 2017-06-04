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    Канделаки об Орлове: «Слава богу, что он не назвал меня старой и страшной»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывания Геннадия Орлова. Напомним, известный комментатор заявил, что телеканал близок к банкротству.

    – Орлов сказал, что «Матч ТВ» близок к банкротству. Это соответствует действительности?

    – Нет, конечно. Я столько информации слышу от стольких людей... Но надо проверять факты. Это всегда помогает. Про нас говорят каждый день, раньше никогда такого не было. Но очень большой процент информации фактам не соответствует.

    – Вы поссорились с Орловым?

    – Вы чаще всего знаете про наш телеканал больше, чем я. И вы прекрасно понимаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу – мы его приглашаем. Моих личных пристрастий нет. Если контент, связанный с кем-то, будет интересен зрителю – он будет на канале.

    – Что бы этот человек ни говорил?

    – На СТС нас за это увольняли. Но специфика работы федерального канала только формируется, каждый из участников этого инцидента сказал, что это был негативный опыт. Попробую оправдать своих коллег, ведь им было неприятно, что их подслушали и подсмотрели. Хотя они, как люди живущие в цифровом мире, должны были понимать, что такая возможность существует. Закончу хорошим набросом: я подумала, что слава богу, что хотя бы не сказали, что я старая и страшная. Уже радость.

    Орлов: «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет

    Источник: «Советский спорт»

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    04.06.2017 15:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 июня 2017, 16:09

      у него плохое зрение - так бы он давно всё сказал.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июня 2017, 15:07

      На месте Геннадия булки ему расслаблять рано, баба она хитрая это сейчас она отшучивается, а потом при хорошем случае она ему страпон присунет и все припомнит ))))

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 10:12

      ...подслушали и подсмотрели... в этом и есть ваша суть.

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      Рейтинг: +70

      sammi91 4 июня 2017, 21:56

      Тина,вы старая и страшная,но я б Вас отгатил))

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 4 июня 2017, 20:34

      Тина, Все знают, что назвать Вас дурой можно без боязни оскорбить. Главное - не старой и страшной. Дурой..

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 июня 2017, 19:12

      Канделаки...........и спорт не совместимы.........как она вообще туда пролезла ?????????????

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > ВЛАДИВОСТОК 4 июня 2017, 20:18

      была путинской шлюхой

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 > ALEX ML 5 июня 2017, 13:20

      Не думаю ,что у Путина такой извращённый вкус,,

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      Рейтинг: +3120

      erma 4 июня 2017, 18:13

      Как говорится, ей хоть с... в глаза, а она: "Божья роса!"

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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 4 июня 2017, 18:05

      Баба есть баба. Вот если бы сказал, что старая и страшная (что соответствует действительности), вот тогда бы был бы уволен, а так - работай Гена.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 17:07

      Побоялся Гена сказать правду, а жаль!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 17:04

      "Старая и страшная" - вот и все в этой статье . Все остальное -лабуда . !

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