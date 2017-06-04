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  • Канделаки об Орлове: «Слава богу, что он не назвал меня старой и страшной»

Канделаки об Орлове: «Слава богу, что он не назвал меня старой и страшной»

4 июня 2017, 15:53
19

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала высказывания Геннадия Орлова. Напомним, известный комментатор заявил, что телеканал близок к банкротству.

– Орлов сказал, что «Матч ТВ» близок к банкротству. Это соответствует действительности?

– Нет, конечно. Я столько информации слышу от стольких людей... Но надо проверять факты. Это всегда помогает. Про нас говорят каждый день, раньше никогда такого не было. Но очень большой процент информации фактам не соответствует.

– Вы поссорились с Орловым?

– Вы чаще всего знаете про наш телеканал больше, чем я. И вы прекрасно понимаете, что я ни с кем не ссорюсь. Если кто-то полезен каналу – мы его приглашаем. Моих личных пристрастий нет. Если контент, связанный с кем-то, будет интересен зрителю – он будет на канале.

– Что бы этот человек ни говорил?

– На СТС нас за это увольняли. Но специфика работы федерального канала только формируется, каждый из участников этого инцидента сказал, что это был негативный опыт. Попробую оправдать своих коллег, ведь им было неприятно, что их подслушали и подсмотрели. Хотя они, как люди живущие в цифровом мире, должны были понимать, что такая возможность существует. Закончу хорошим набросом: я подумала, что слава богу, что хотя бы не сказали, что я старая и страшная. Уже радость.

Орлов: «Матч ТВ» за полтора года потратил трехгодичный бюджет

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий Канделаки Тина
Комментарии (19)
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tank219
1496580978
Да, действительно недоработка
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Munez89
1496582663
Я лично ничего не имею против Матч Тв, канал нормик, программы интересные, побольше бы таких как кто хочет легионером и так далее.Единственное что хуево, это у меня пульт сломался, переключать с карусели на матч Тв тяжеловато)))Орлов, реальный питерский фанат, его нельзя ставить, тут они приняли решение правильное, кто хочет, может погуглить в ютюбе что он говорил про канал)
По поводу страшная Тина, ну это не так, тут можно усираться и пиздеть на бабу, но она не страшная, она клевая, маленькая барышня!) Она баба, Ее должно волновать, страшная она или нет, это природа такая, а не мы такие))
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ufos73
1496582722
Сама бы хоть бы один факт привела... Пустозвонка, я прямо слышу в голове этот визгливый голос... Фууу бляаа
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mihail200606
1496583646
короче говоря ее волнует больше , что думают о ее внешности))) если контент будет "Тина старая и страшная", то ведущего уволят...)))
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Nesterenko
1496583719
Вот женская логика, главное чтобы про нее плохое не сказали....
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dok66
1496585072
"Старая и страшная" - вот и все в этой статье . Все остальное -лабуда . !
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Kollljan
1496588711
Баба есть баба. Вот если бы сказал, что старая и страшная (что соответствует действительности), вот тогда бы был бы уволен, а так - работай Гена.
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erma
1496589210
Как говорится, ей хоть с... в глаза, а она: "Божья роса!"
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ВЛАДИВОСТОК
1496592726
Канделаки...........и спорт не совместимы.........как она вообще туда пролезла ?????????????
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Gullit 76
1496668169
у него плохое зрение - так бы он давно всё сказал.
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