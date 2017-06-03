Комбаров: «Ювентусу» пора выиграть, они заслужили победу своей стабильностью»

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал». По словам футболиста, он будет болеть за итальянский клуб.

«Я буду болеть за «Ювентус». Во-первых, там играет Джанлуиджи Буффон, который никогда не выигрывал этот турнир, но который, безусловно, этого заслуживает своей карьерой. Во-вторых, итальянский клуб за последние два десятилетия уже в пятый раз участвует в финале. Им пора выиграть, такой стабильностью они этого заслужили», – сказал Комбаров.

«Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка. Начало матча в 21:45 по московскому времени.

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