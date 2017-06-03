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  • Комбаров: «Ювентусу» пора выиграть, они заслужили победу своей стабильностью»

Комбаров: «Ювентусу» пора выиграть, они заслужили победу своей стабильностью»

3 июня 2017, 17:21
4

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Лиги чемпионов «Ювентус»«Реал». По словам футболиста, он будет болеть за итальянский клуб.

«Я буду болеть за «Ювентус». Во-первых, там играет Джанлуиджи Буффон, который никогда не выигрывал этот турнир, но который, безусловно, этого заслуживает своей карьерой. Во-вторых, итальянский клуб за последние два десятилетия уже в пятый раз участвует в финале. Им пора выиграть, такой стабильностью они этого заслужили», – сказал Комбаров.

«Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка. Начало матча в 21:45 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

Источник: ТАСС
Лига чемпионов Спартак Ювентус Реал Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
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Mahone
1496500404
Победы Юве!!!!!!!! Буффон ты лучший!!!!!!!!1
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Абу Зейд Небесный
1496506040
Назло этому гондону надо выигрывать..
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Диктор
1496508390
Уважаю Камбарова-но буду болеть за Реал.
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NEON-SM
1496561655
Жаль Юве, но реал ещё мощнее стал играть, 4:1, это не случайная победа
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