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    Комбаров: «Ювентусу» пора выиграть, они заслужили победу своей стабильностью»

    Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Лиги чемпионов «Ювентус»«Реал». По словам футболиста, он будет болеть за итальянский клуб.

    «Я буду болеть за «Ювентус». Во-первых, там играет Джанлуиджи Буффон, который никогда не выигрывал этот турнир, но который, безусловно, этого заслуживает своей карьерой. Во-вторых, итальянский клуб за последние два десятилетия уже в пятый раз участвует в финале. Им пора выиграть, такой стабильностью они этого заслужили», – сказал Комбаров.

    «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией поединка. Начало матча в 21:45 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: ТАСС

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    03.06.2017 17:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 10:34

      Жаль Юве, но реал ещё мощнее стал играть, 4:1, это не случайная победа

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2017, 19:46

      Уважаю Камбарова-но буду болеть за Реал.

      1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 3 июня 2017, 19:07

      Назло этому гондону надо выигрывать..

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 17:33

      Победы Юве!!!!!!!! Буффон ты лучший!!!!!!!!1

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