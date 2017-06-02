Член совета директоров «Ростова» Узденов: «Бердыев всей своей работой заслужил сам выбирать, где ему работать»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал уход из клуба Курбана Бердыева.

– В клубе сейчас есть перемены, но пока не хотелось бы оглашать, что будем делать дальше. Курбан Бекиевич всей своей работой заслужил сам выбирать, где ему работать. Мы только рады поддержать его. Конечно, досадно, что такой тренер ушел. Но это был очень хороший период для «Ростова».

– Что больше осталось от прошлого сезона: радости от игры в еврокубках или досады, что команда не смогла туда пробиться на следующий сезон?

– Я в ростовском футболе около 15 лет, и все, что происходило последние два года – добавим еще победу в Кубке России с Божовичем – это ренессанс ростовского футбола. Я доволен тем, что происходило в эти два сезона, учитывая то, что было лет десять назад, когда мы поднимались из первой лиги.

– Какого тренера хотели бы видеть: российского или иностранца?

– Хорошего. Пока не могу ответить.

«Бомбардир» писал о том, что Бердыев может вернуться в «Рубин».