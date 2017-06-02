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    Член совета директоров «Ростова» Узденов: «Бердыев всей своей работой заслужил сам выбирать, где ему работать»

    Член совета директоров «Ростова» Али Узденов прокомментировал уход из клуба Курбана Бердыева.

    – В клубе сейчас есть перемены, но пока не хотелось бы оглашать, что будем делать дальше. Курбан Бекиевич всей своей работой заслужил сам выбирать, где ему работать. Мы только рады поддержать его. Конечно, досадно, что такой тренер ушел. Но это был очень хороший период для «Ростова».

    – Что больше осталось от прошлого сезона: радости от игры в еврокубках или досады, что команда не смогла туда пробиться на следующий сезон?

    – Я в ростовском футболе около 15 лет, и все, что происходило последние два года – добавим еще победу в Кубке России с Божовичем – это ренессанс ростовского футбола. Я доволен тем, что происходило в эти два сезона, учитывая то, что было лет десять назад, когда мы поднимались из первой лиги.

    – Какого тренера хотели бы видеть: российского или иностранца?

    – Хорошего. Пока не могу ответить.

    «Бомбардир» писал о том, что Бердыев может вернуться в «Рубин».

    Источник: «Советский спорт»

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    02.06.2017 23:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 3 июня 2017, 13:32

      Бердыеву спасибо,надеюсь Ростов будет жить.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 10:10

      Надеюсь Ростов всё таки продолжит нормально жить и играть. Удачи ростовчане!

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 июня 2017, 05:47

      Хорошо сказал,всё правильно!Бердыеву удачи!

      2
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      Рейтинг: +898

      Krics 3 июня 2017, 00:54

      Потеря, потерь, для Ростова. И такой джек пот для Рубина. Интрига однако.

      2
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      Рейтинг: +59

      mng1 3 июня 2017, 00:17

      Здорово, когда дают искреннюю оценку за добросовестный труд и полностью отсутствует негатив. Бердыев достоин уважения. Али Узденову респект!

      4
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      Рейтинг: +45

      W/O N > mng1 3 июня 2017, 01:33

      Узденов в принципе мужик нормальный, луч света в руководстве Ростова. Это он кстати Бердыева приглашал

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