Бэйл считает финал Лиги чемпионов в Кардиффе особенным

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл до сих пор не верит, что ему удастся сыграть в финале Лиги чемпионов в его родном городе. При этом он не уверен, что сможет провести все 90 минут встречи из-за недавней травмы.

«Предстоящий финал будет особенным для меня, так как я родился в Кардиффе, вырос здесь. Хотя и любой другой финал Лиги чемпионов будет особенным матчем, но этот – во много раз сильнее.

Моей мечтой всегда было сыграть в решающем матче такого турнира, но я и предположить не мог, что получится сделать это в родном городе. Сейчас я еще не готов на все сто процентов, я не играл шесть или семь недель. Если я буду в составе, то буду готов выйти на поле. Но пока не уверен, что смогу сыграть все 90 минут», – приводит слова Бэйла SBS TV.

Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.