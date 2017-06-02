Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бэйл считает финал Лиги чемпионов в Кардиффе особенным

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл до сих пор не верит, что ему удастся сыграть в финале Лиги чемпионов в его родном городе. При этом он не уверен, что сможет провести все 90 минут встречи из-за недавней травмы.

    «Предстоящий финал будет особенным для меня, так как я родился в Кардиффе, вырос здесь. Хотя и любой другой финал Лиги чемпионов будет особенным матчем, но этот – во много раз сильнее.

    Моей мечтой всегда было сыграть в решающем матче такого турнира, но я и предположить не мог, что получится сделать это в родном городе. Сейчас я еще не готов на все сто процентов, я не играл шесть или семь недель. Если я буду в составе, то буду готов выйти на поле. Но пока не уверен, что смогу сыграть все 90 минут», – приводит слова Бэйла SBS TV.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 2 июня 2017, 13:45

      Удачи и Успехов РЕАЛУ !!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11