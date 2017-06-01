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    Манчини: «Счастлив оказаться в лучшем клубе России. Цель «Зенита» – побеждать»

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от подписания контракта с петербургским клубом. Итальянский специалист подчеркнул, что ему досталась очень хорошая команда с прекрасными футболистами.

    — Роберто, добро пожаловать в «Зенит», добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

    — Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!

    — Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

    — Я хорошо знаю «Зенит», потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.

    — Бывали ли вы в Петербурге до этого?

    — Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.

    — Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут «Зенит»?

    — Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.

    — Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

    — У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.

    — Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?

    — Я хотел бы поприветствовать всех поклонников «Зенита» и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!

    Напомним, что Манчини подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что зарплата итальянца в клубе из Санкт-Петербурга будет составлять около 5 миллионов евро в год.

    Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.06.2017 19:01
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:17

      Что Зенит лучший это тебе надо доказать.
      А это ещё как сказать...

      3
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2017, 05:06

      Речи такие, после подписания контракта, все сказочно-хвалебные, посмотрим что через год будет говорить... Дежавю уже какое-то)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 2 июня 2017, 05:06

      Ну посмотрим, когда приходил Луческу! Что говорили Феномен отл тренер! У Зенита Лунев Смольников Новосельцев Жирков Шатов основа уже под лимит есть! Зачем Дзюба Коко!

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 июня 2017, 00:40

      Феттучини кто нибудь из его ушей выдует???? Понаприедут фантазисты.

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 июня 2017, 00:04

      Будем посмотреть. Нужно проявлять себя в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 июня 2017, 23:15

      Удачи Роберто!!!!Надеюсь у тебя всё получится!!!!

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 1 июня 2017, 23:10

      Счастлив, что буду получать такие деньги... Отсюда нужно начинать слова о счастье...

      3
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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 июня 2017, 21:23

      Одно радует - Зенит не возил вола и подписал нового тренера сразу в конце сезона. Будет время на полноценную подготовку к сезону.

      4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 июня 2017, 21:21

      Вот и посмотрим ,чего на самом деле стоит Коко! Считаю,что это именно тот тренер ,который может полностью раскрыть весь его потенциал . Заставить работать над собой ,так чтобы заткнуть всех журналюг.

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 1 июня 2017, 21:01

      Еще один итальянский тренер в РФПЛ. Это становится совсем интересным! Интрига нарастает!

      2
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