Манчини: «Счастлив оказаться в лучшем клубе России. Цель «Зенита» – побеждать»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от подписания контракта с петербургским клубом. Итальянский специалист подчеркнул, что ему досталась очень хорошая команда с прекрасными футболистами.

— Роберто, добро пожаловать в «Зенит», добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

— Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!

— Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

— Я хорошо знаю «Зенит», потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.

— Бывали ли вы в Петербурге до этого?

— Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.

— Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут «Зенит»?

— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.

— Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

— У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.

— Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?

— Я хотел бы поприветствовать всех поклонников «Зенита» и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!

Напомним, что Манчини подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что зарплата итальянца в клубе из Санкт-Петербурга будет составлять около 5 миллионов евро в год.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?