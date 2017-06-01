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  • Манчини: «Счастлив оказаться в лучшем клубе России. Цель «Зенита» – побеждать»

Манчини: «Счастлив оказаться в лучшем клубе России. Цель «Зенита» – побеждать»

1 июня 2017, 19:01
28

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от подписания контракта с петербургским клубом. Итальянский специалист подчеркнул, что ему досталась очень хорошая команда с прекрасными футболистами.

— Роберто, добро пожаловать в «Зенит», добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

— Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!

— Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

— Я хорошо знаю «Зенит», потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город — один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.

— Бывали ли вы в Петербурге до этого?

— Раньше — никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.

— Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут «Зенит»?

— Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.

— Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

— У меня есть только одна цель — побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.

— Напоследок что вы можете сказать болельщикам сине-бело-голубых?

— Я хотел бы поприветствовать всех поклонников «Зенита» и пообещать, что мы будем ежедневно трудиться, чтобы подарить вам победу!

Напомним, что Манчини подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Ранее сообщалось, что зарплата итальянца в клубе из Санкт-Петербурга будет составлять около 5 миллионов евро в год.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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diadushka
1496333552
Если скажу, что я счастлив оказаться в самом высокооплачиваемом клубе, то сразу выдам, что приехал за деньгами! Поэтому, скажу: "Счастлив оказаться в ЛУЧШЕМ клубе России"
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ЦСКА 3011
1496333807
"Лучший клуб России" - смешно..... подлизывает сходу....
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Romio-xxx
1496334276
Сколько пафоса....Лучший клуб...Ты на их огород хоть выходил?
Ответить
NapaS
1496334736
Обманули достойного человека, сказали "лучший клуб", а подсунули болото ((
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zenit2012
1496336206
Зенит это гордость Санкт-Петербурга и России!
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SeniorMoroz91
1496336397
В лучшем клубе? так вроде его уже Каррера тренирует
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Mahone
1496336420
Так и Луческу говорил-итог видели!!!!!!!!!1 Через год будут увольнять,насчет лучшего клуба-поспорю,лучший СПАРТАК,пока по крайней мере,а там видно будет
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Путник 13
1496336888
Хорошие слова ..спасибо..будем надеяться и на результаты..
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MaxSpartakM
1496337459
На данный момент сеньер Манчини, лучшая команда России это Спартак Москва, а ваша команда 3 в России, и по истории она вовсе не первая и не вторая, изучайте футбольную историю России. С приходом таких наставников Чемпионат станет только интереснее и сильнее
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Питер FM
1496338145
Спасибо Роберто..очень надеемся ..Питер понравится ....Адвокат плакал когда уезжал..
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