Фурсенко: «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что петербургский клуб должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

«Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год, других вопросов мы не рассматриваем. Нельзя быть довольными третьим местом. Сейчас же мы будем концентрироваться на предстоящей Лиге Европы», – сказал Фурсенко.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»