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  • Фурсенко: «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год»

Фурсенко: «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год»

1 июня 2017, 18:29
14

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что петербургский клуб должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.

Отметим, что по итогам нынешнего сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

«Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год, других вопросов мы не рассматриваем. Нельзя быть довольными третьим местом. Сейчас же мы будем концентрироваться на предстоящей Лиге Европы», – сказал Фурсенко.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (14)
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kykyi
1496331698
Зенит ДОЛЖЕН играть в ЛЧ каждый год. слышишь УЕФА, а не то, отключим газ. С пламенным приветом, Миллер, Фурсенко. Из СМСки в Щвейцарию.
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Павелий
1496331782
Фурсенко, давай по-честному. И лично ты, и лично Миллер, и лично Мутко, и лично Митрофанов, и лично ленивые жирные коты-миилионеры из Зенита ДОЛЖНЫ обычным гражданам России. А всё остальное - бредни.
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Zubo
1496332297
Да уж, пожалуйста... Вернуться в 15 лучших команд Европы, выиграть лигу Европы, потом ЛЧ конечно !
Ответить
dok66
1496332588
Та ладно ! Чего бы это вдруг ?
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artydoc
1496336098
Надеюсь так и будет!
Ответить
olic29ivica
1496336783
Зинит должен каждый год сосать большой хуй как в этом году
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Popularov
1496337902
Фурсенко! А за счёт чего Зенит должен играть в Лиге чемпионов каждый год??? За счёт судейских скандалов, как было при Фурсенко в РФС??? А за счёт чего Спартак будет играет в Лиге чемпионов? За счёт судейских скандалов, которые захлестнули наш чемпионат! Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
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Питер FM
1496338479
Лига чемпионов для Зенита достижимая цель ..
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bset
1496342032
Ну в следующем сезоне с третьего места попадете в ЛЧ
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Дядя Серёжа
1496369991
Да ради бога, места всем хватит.
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