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    Фурсенко: «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что петербургский клуб должен выступать в Лиге чемпионов каждый год.

    Отметим, что по итогам нынешнего сезона сине-бело-голубые заняли в турнирной таблице РФПЛ третье место и пробились в групповой этап Лиги Европы.

    «Зенит» должен играть в Лиге чемпионов каждый год, других вопросов мы не рассматриваем. Нельзя быть довольными третьим местом. Сейчас же мы будем концентрироваться на предстоящей Лиге Европы», – сказал Фурсенко.

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    Источник: ТАСС

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    01.06.2017 18:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:19

      Да ради бога, места всем хватит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2017, 21:33

      Ну в следующем сезоне с третьего места попадете в ЛЧ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Питер FM 1 июня 2017, 20:34

      Лига чемпионов для Зенита достижимая цель ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 1 июня 2017, 20:25

      Фурсенко! А за счёт чего Зенит должен играть в Лиге чемпионов каждый год???
      За счёт судейских скандалов, как было при Фурсенко в РФС???
      А за счёт чего Спартак будет играет в Лиге чемпионов?
      За счёт судейских скандалов, которые захлестнули наш чемпионат!
      Что нас ОЖИДАЕТ???
      Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
      Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
      Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.

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      Рейтинг: +5879

      Павелий > Popularov 1 июня 2017, 20:48

      Ты забыл, что Мутко топит за Зенит. Топил и когда руководил Зенитом.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 1 июня 2017, 20:10

      Это так ..цель Лига Чемпионов каждый год ..и она достижима..

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 1 июня 2017, 20:06

      Зинит должен каждый год сосать большой хуй как в этом году

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      Рейтинг: +183

      artydoc 1 июня 2017, 19:54

      Надеюсь так и будет!

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 1 июня 2017, 19:01

      все всё сказали?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 18:56

      Та ладно ! Чего бы это вдруг ?

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 июня 2017, 18:51

      Да уж, пожалуйста... Вернуться в 15 лучших команд Европы, выиграть лигу Европы, потом ЛЧ конечно !

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