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    Кордоба: «Манчини умеет работать со звездами. Это качество его выделяет»

    Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба поделился мнением о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

    Напомним, сегодня итальянский специалист подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

    – Предыдущие клубы Манчини много тратили на трансферном рынке. Справедливо мнение, что он готов работать только там, где ему в массовом количестве будут покупать звезд?

    – Скорее да. Без больших по меркам Европы мастеров едва ли реально добиться результата, который хочет увидеть и клуб, и сам тренер. Поэтому пожелания весомо потратиться на игроков, со стороны Роберто выглядят, наверное, логично. Важно здесь и другое – Манчини умеет со звездами работать. Это качество его выделяет. Он знает, как использовать сильные стороны футболистов, знает, как сделать их помощниками в создании победной атмосферы.

    Ведь звезды – привыкли бороться за титулы, они победители по духу. Когда в команде есть люди, для которых обязательное стремление к победе в каждой встрече – обычное состояние, то эта команда гораздо быстрее обретает нужный для выигрыша трофеев менталитет.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.06.2017 16:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 июня 2017, 16:53

      Чувствую я, Питер, со своим стадионом и командой из "колыбели революции" превращается в причину оной

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 июня 2017, 16:53

      Вот и пришла расплата. Распродадут жирных бездельников. Купят быстробегающих и быстродумающих

      0
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      Рейтинг: +70

      savdail > APchelov 2 июня 2017, 00:07

      Забыл ) поставить. Ведь это была шутка? Ну, если нет, все равно смешно.

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 1 июня 2017, 16:25

      Какое отношение это имеет к Зениту?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:19

      А кого в Зените можно звездой считать?
      Данни, если восстановится, а долго ждать?

      1
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