Кордоба: «Манчини умеет работать со звездами. Это качество его выделяет»

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба поделился мнением о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

Напомним, сегодня итальянский специалист подписал с петербургским клубом контракт, рассчитанный на три года с возможностью продления еще на два сезона.

– Предыдущие клубы Манчини много тратили на трансферном рынке. Справедливо мнение, что он готов работать только там, где ему в массовом количестве будут покупать звезд?

– Скорее да. Без больших по меркам Европы мастеров едва ли реально добиться результата, который хочет увидеть и клуб, и сам тренер. Поэтому пожелания весомо потратиться на игроков, со стороны Роберто выглядят, наверное, логично. Важно здесь и другое – Манчини умеет со звездами работать. Это качество его выделяет. Он знает, как использовать сильные стороны футболистов, знает, как сделать их помощниками в создании победной атмосферы.

Ведь звезды – привыкли бороться за титулы, они победители по духу. Когда в команде есть люди, для которых обязательное стремление к победе в каждой встрече – обычное состояние, то эта команда гораздо быстрее обретает нужный для выигрыша трофеев менталитет.