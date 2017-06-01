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Бабаев: «Муса сказал, что с удовольствием вернулся бы в ЦСКА»

1 июня 2017, 13:15
14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность возвращения в московский клуб нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Напомним, нигерийский форвард выступал за армейцев с 2012 по 2016 год, покинув команду прошлым летом.

– Какова вероятность того, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Ахмеда Мусу?

– Это красивая история. Не стану скрывать, мы рассмотрели бы такой вариант – тот случай, когда можно говорить о попадании в яблочко. Муса очень органичнно впишется в нашу новую тактическую схему. Ахмед адаптирован к России. Так что при наличии такой возможности, мы ею, думаю, воспользовались бы. Но я сильно сомневаюсь, что это получится.

– А сам Муса назад не рвется?

– Ахмед сказал, что он с удовольствием вернулся бы к нам. Но если будет выбор между английским клубом и ЦСКА, наверное, отдаст предпочтение команде с Туманного Альбиона. Здесь нужно уважать его решение. Он не идет по пути наименьшего сопротивления. Муса прекрасно понимает, что у нас станет постоянно играть, однако нападающий хочет проверить свои силы на другом уровне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед Бабаев Роман
Комментарии (14)
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cska-62
1496313014
В АПЛ команды тоже разные. Действительно сильные из них шесть-семь, не больше!
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vladimir-7
1496320206
Он хорошо бы вписался в новый состав ПФК ЦСКА.
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dok66
1496321241
Бабаев по крайней мере честен со всеми . Если у Мусы будет предложение в Англии , конечно ему лучше остаться там . Хотя ЦСКА он точно бы не повредил .
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barca9651
1496321735
на пару с Витиньо мне кажется они бы отожгли
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Masteralex
1496323107
а я по прежнему придерживаюсь мнения, что Муса не нужен в ЦСКА, потому что он стабильно больше фэйлил чем забивал, вот Думбия или Вагнер, такие нужны, которые из голевых моментов зачастую извлекают максимальную пользу. Самая большая польза, которую он принес ЦСКА это куча бабла на продаже в Лестер :) Сейчас он более всего не нужен, потому что тот же Витиньо или Чалов намного лучше реализуют голевые моменты, чем Муса
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subbotaspartak
1496324243
А Мусе будет рад Арарат.
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shurik45
1496340376
Для ЛЧ не помешал бы . Лучше в ЦСКА ,чем сидеть в АПЛ на скамейке .
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chempion_cska
1496394340
Разве что в аренду, если получится. Удачи ему!
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