Бабаев: «Муса сказал, что с удовольствием вернулся бы в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность возвращения в московский клуб нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

Напомним, нигерийский форвард выступал за армейцев с 2012 по 2016 год, покинув команду прошлым летом.

– Какова вероятность того, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Ахмеда Мусу?

– Это красивая история. Не стану скрывать, мы рассмотрели бы такой вариант – тот случай, когда можно говорить о попадании в яблочко. Муса очень органичнно впишется в нашу новую тактическую схему. Ахмед адаптирован к России. Так что при наличии такой возможности, мы ею, думаю, воспользовались бы. Но я сильно сомневаюсь, что это получится.

– А сам Муса назад не рвется?

– Ахмед сказал, что он с удовольствием вернулся бы к нам. Но если будет выбор между английским клубом и ЦСКА, наверное, отдаст предпочтение команде с Туманного Альбиона. Здесь нужно уважать его решение. Он не идет по пути наименьшего сопротивления. Муса прекрасно понимает, что у нас станет постоянно играть, однако нападающий хочет проверить свои силы на другом уровне.