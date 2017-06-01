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    Бабаев: «Муса сказал, что с удовольствием вернулся бы в ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вероятность возвращения в московский клуб нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы.

    Напомним, нигерийский форвард выступал за армейцев с 2012 по 2016 год, покинув команду прошлым летом.

    – Какова вероятность того, что летом ЦСКА арендует у «Лестера» Ахмеда Мусу?

    – Это красивая история. Не стану скрывать, мы рассмотрели бы такой вариант – тот случай, когда можно говорить о попадании в яблочко. Муса очень органичнно впишется в нашу новую тактическую схему. Ахмед адаптирован к России. Так что при наличии такой возможности, мы ею, думаю, воспользовались бы. Но я сильно сомневаюсь, что это получится.

    – А сам Муса назад не рвется?

    – Ахмед сказал, что он с удовольствием вернулся бы к нам. Но если будет выбор между английским клубом и ЦСКА, наверное, отдаст предпочтение команде с Туманного Альбиона. Здесь нужно уважать его решение. Он не идет по пути наименьшего сопротивления. Муса прекрасно понимает, что у нас станет постоянно играть, однако нападающий хочет проверить свои силы на другом уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 13:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 июня 2017, 12:05

      Разве что в аренду, если получится. Удачи ему!

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 1 июня 2017, 21:06

      Для ЛЧ не помешал бы . Лучше в ЦСКА ,чем сидеть в АПЛ на скамейке .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:37

      А Мусе будет рад
      Арарат.

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 июня 2017, 16:18

      а я по прежнему придерживаюсь мнения, что Муса не нужен в ЦСКА, потому что он стабильно больше фэйлил чем забивал, вот Думбия или Вагнер, такие нужны, которые из голевых моментов зачастую извлекают максимальную пользу. Самая большая польза, которую он принес ЦСКА это куча бабла на продаже в Лестер :)

      Сейчас он более всего не нужен, потому что тот же Витиньо или Чалов намного лучше реализуют голевые моменты, чем Муса

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа > Masteralex 1 июня 2017, 19:32

      Витиньо действует из глубины по центру.. Чалов и вовсе центрфорвард...Муса фланговый нападающий с супер соростью...Однозначно усилил бы команду..в том плане что дополнил бы вариации.

      2
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      Рейтинг: +63

      barca9651 1 июня 2017, 15:55

      на пару с Витиньо мне кажется они бы отожгли

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 15:47

      Бабаев по крайней мере честен со всеми . Если у Мусы будет предложение в Англии , конечно ему лучше остаться там . Хотя ЦСКА он точно бы не повредил .

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2017, 15:30

      Он хорошо бы вписался в новый состав ПФК ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 июня 2017, 13:30

      В АПЛ команды тоже разные. Действительно сильные из них шесть-семь, не больше!

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > cska-62 1 июня 2017, 13:44

      не скажите.... Команда с низа таблицы АПЛ может выстрелить и победить сильную

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > orstho-68 1 июня 2017, 14:11

      Подобное случается также редко, как и у нас!

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec > orstho-68 1 июня 2017, 15:02

      ты лестер наверно имеешь ввиду, если да, то он не просто выстрелил.. я бы сказал расстрелял))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > cska-62 2 июня 2017, 01:03

      Поддержу Armeec"a - апл - сильнейший чемп, вот ты пишешь - "действительно сильные" - какова градация силы?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > xLINDAx 2 июня 2017, 04:41

      Критерием силы может считаться борьба за один из двух европейских кубков! Реальная борьба, а не цель - пройти как можно "дальше"! Хотя бы за Кубок УЕФА!

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