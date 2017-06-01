Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бабаев назвал интерес «Челси» к Головину красивым фейком

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию об интересе «Челси» к полузащитнику армейцев Александру Головину.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 23 миллиона евро.

    – Предметный интерес «Челси» к Александру Головину – это какой-то фейк?

    – Да, очень красивый, но все-таки фейк. Саша – большой молодец, сделал огромный шаг вперед, может быть, даже к команде уровня «Челси». Но… Уровень лондонского клуба настолько высок, что говорить об этом серьезно пока не приходится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 01:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 1 июня 2017, 07:15

      Бабайка Головина пугает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 июня 2017, 06:43

      О! Хоть один трезвый!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 1 июня 2017, 06:27

      главное чтоб перешел границу подающего надежды, а не остался как Кокорин вечной надеждой...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 1 июня 2017, 05:13

      Головиным могут интересоваться только команды типа Тамбов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > stream15 1 июня 2017, 08:17

      Головин в Премьер-Лиге отыграл 29 матчей из 30. Отыграл качественно, забивал, раздавал голевые, в обороне пахал. Каждый матч у него приличная статистика по преодоленному за матч расстоянию и средней скорости. Таким могут интересоваться и за границей.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > stream15 1 июня 2017, 09:07

      Да ты даже не болельщик. По анкете.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11