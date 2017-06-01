Бабаев назвал интерес «Челси» к Головину красивым фейком

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию об интересе «Челси» к полузащитнику армейцев Александру Головину.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 23 миллиона евро.

– Предметный интерес «Челси» к Александру Головину – это какой-то фейк?

– Да, очень красивый, но все-таки фейк. Саша – большой молодец, сделал огромный шаг вперед, может быть, даже к команде уровня «Челси». Но… Уровень лондонского клуба настолько высок, что говорить об этом серьезно пока не приходится.