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  • Президент Татарстана рекомендовал «Рубину» вернуть в команду Бердыева

Президент Татарстана рекомендовал «Рубину» вернуть в команду Бердыева

31 мая 2017, 23:45
10

Президент Республики Татарстан Рустам Миннинханов рекомендовал руководству «Рубина» вернуть в команду Курбана Бердыева, на данный момент занимающего пост вице-главы «Ростова».

Ранее казанский клуб объявил о назначении на пост президента команды Радика Шаймиева, который сменил на данном посту Ильсура Метшина.

«Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасия или поменять его на какую-то иную кандидатуру – сейчас это, безусловно, полная прерогатива нового президента «Рубина». Руководство клуба сейчас находится в одних руках, и именно новый президент «Рубина» отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты.

Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба», – говорится в заявлении Миннинханова на официальном сайте президента Республики Татарстан.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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алекс88
1496265324
А я думаю уломают его и вернётся он в клуб который сделал ему имя
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subbotaspartak
1496272886
Ух ты! А я Бердыева рекомендовал в президенты Татарстана... Мне кажется одна из двух идей не без изъяна.
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арейская
1496273200
Курбан Бекиевич, не соглашайся...
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a-rakhmatov
1496282575
Если руководство не решит проблему с баблом команда Ростов распадется....
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Mahone
1496282891
Оставайтесь в Ростове
Ответить
Ще Гевара
1496287900
К чему сие, когда на небе звёзды
Ответить
Дядя Серёжа
1496290893
Были в Ростове гарантии... или деньги.
Ответить
dok66
1496297550
Последнее слово все равно будет за Курбаном .
Ответить
mng1
1496299164
Бердыев вернется в Рубин! Это его де-ти-ще! И результаты не заставят себя ждать! Люди перестали ходить и на игры под руководством испанца Обещалкина. Порой даже фанатский сектор гостей преобладал на хозяйским. Игра поперек поля, отсутствие острой игры в атаке, почти пустые трибуны...
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зуб даю
1496304393
правильно. хватит экспериментов. вернули эмблему, тренера. вернутся болельщики и рубин снова будет чемпионом.
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