Президент Татарстана рекомендовал «Рубину» вернуть в команду Бердыева

Президент Республики Татарстан Рустам Миннинханов рекомендовал руководству «Рубина» вернуть в команду Курбана Бердыева, на данный момент занимающего пост вице-главы «Ростова».

Ранее казанский клуб объявил о назначении на пост президента команды Радика Шаймиева, который сменил на данном посту Ильсура Метшина.

«Оставить на посту главного тренера команды испанца Хави Грасия или поменять его на какую-то иную кандидатуру – сейчас это, безусловно, полная прерогатива нового президента «Рубина». Руководство клуба сейчас находится в одних руках, и именно новый президент «Рубина» отвечает за дальнейшее развитие клуба и его спортивные результаты.

Однако с учетом мнения многих болельщиков я бы рекомендовал как один из вариантов рассмотреть возвращение в команду Курбана Бердыева, с именем которого связаны самые громкие победы клуба», – говорится в заявлении Миннинханова на официальном сайте президента Республики Татарстан.