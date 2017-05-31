Селюк: «Такого тренера, как Манчини, в России еще не было. Это прорыв»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист подпишет с петербургским клубом контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 5-6 миллионов евро.

– К этому переходу отношусь позитивно. Я в дружеских отношениях с Манчини. Ситуация такова, что журналисты начинают писать скептические статьи о Роберто, ищут в нем минусы. Если я пройдусь по всем тренерам РФПЛ, то найду у них минусов больше, чем плюсов. Хочу сказать, что в любом случае Манчини – тот специалист, который выигрывал и Серию А, и АПЛ. Выиграть английский чемпионат – сложно, такового тренера в России еще не было. Это определенный прорыв.

– Что мотивирует Манчини уехать в Россию?

– Когда человек выбирает место, куда он может пойти, то есть несколько пунктов. «Зенит» – супер-амбициозный клуб, в котором уже работал один из лучших итальянских тренеров Спаллетти. То есть команда на слуху в Европе. Спонсор «Зенита» – «Газпром», то есть точно клуб не банкрот, все будет выполнено по контракту. При выборе клуба Манчини руководствовался тем, что это новый вызов. Ему очень понравился Санкт-Петербург. Роберто интересно тут поработать. Тем более, что он едет сюда в преддверии чемпионата мира. Строится куча новых стадионов, должен идти скачок в развитии футбола в России.