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  • Селюк: «Такого тренера, как Манчини, в России еще не было. Это прорыв»

Селюк: «Такого тренера, как Манчини, в России еще не было. Это прорыв»

31 мая 2017, 18:23
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

Ранее сообщалось, что итальянский специалист подпишет с петербургским клубом контракт по схеме «2+1» и будет зарабатывать 5-6 миллионов евро.

– К этому переходу отношусь позитивно. Я в дружеских отношениях с Манчини. Ситуация такова, что журналисты начинают писать скептические статьи о Роберто, ищут в нем минусы. Если я пройдусь по всем тренерам РФПЛ, то найду у них минусов больше, чем плюсов. Хочу сказать, что в любом случае Манчини – тот специалист, который выигрывал и Серию А, и АПЛ. Выиграть английский чемпионат – сложно, такового тренера в России еще не было. Это определенный прорыв.

– Что мотивирует Манчини уехать в Россию?

– Когда человек выбирает место, куда он может пойти, то есть несколько пунктов. «Зенит» – супер-амбициозный клуб, в котором уже работал один из лучших итальянских тренеров Спаллетти. То есть команда на слуху в Европе. Спонсор «Зенита» – «Газпром», то есть точно клуб не банкрот, все будет выполнено по контракту. При выборе клуба Манчини руководствовался тем, что это новый вызов. Ему очень понравился Санкт-Петербург. Роберто интересно тут поработать. Тем более, что он едет сюда в преддверии чемпионата мира. Строится куча новых стадионов, должен идти скачок в развитии футбола в России.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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raritet
1496244899
Не думаю, что Спалетти был чем-то хуже. Мне кажется сделай костяк из русских игроков в любом клубе Европы и считай сезон бездарно потерян для этого клуба.Были 2 Итальянца уже. Чем все кончилось - все помнят.
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kirjuhaaa
1496245404
Единственное, что интересно Манчини - 5-6млн евро в год
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dok66
1496247476
"все будет выполнено по контракту" - ключевая фраза ! И вторая - "спонсор - Газпром" . Вот и все плюсы Манчини . И что это так активизировался Селюк ? Никак кубышка должна пополниться !
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каа
1496251280
Селюк так и не научился разбираться в игроках и тренерах...т.е футболе...хотя, надо признать, торгаш он супер..
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Oblommoff
1496256486
Капелло тоже был не хухры-мухры, а во что это вылилось, мы знаем
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Fju-2
1496257568
Ну всё, за такие лестные слова Манчини теперь просто обязан купить у Селюка не менее 3-ёх его африканцев.
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Garrincha58
1496262614
а чем хуже Спаллетти Адвокат или Хидинк а в Спартаке работал Эмери который один единственный тренер на всем белом свете который три раза подряд выиграл ЛЕ, а что выиграл Манчини?
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Garrincha58
1496262918
Он выиграл АПЛ но мы все помним как он ее выиграл накупив звезд и выиграл на последней минуте забив решающий гол, а так бы первым был МЮ.А вот если бы он выиграл АПЛ как Раньери вот тогда можно говорить что он тренер с большой буквы да мне кажется Каррера покруче его будет
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Krics
1496299305
Жалко , что в сборную его не взяли.
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serppion
1496309952
Такого тренера, как Вася Пупкин, в России тоже не было. Какой, к чертям, прорыв?! Футбольный торгаш нагнетает атмосферу. За версту видно, он - в доле.
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