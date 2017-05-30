Селюк: «Манчини наш друг, но Туре выберет вариант с «Манчестер Сити»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, выразил мнение, что его клиент не перейдет в «Зенит» и продлит контракт с английским клубом.

Ранее сообщалось, что в случае назначения Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита» итальянец пригласит ивуарийского хавбека в петербургскую команду.

«Яя Туре ведет переговоры с «Манчестер Сити» по новому контракту. Манчини наш друг, но пока мы остановимся на варианте с английским клубом», – сказал Селюк.