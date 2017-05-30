Венгер получит на летние трансферы 100 миллионов, если подпишет новый контракт с «Арсеналом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получит 100 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава во время летнего трансферного окна, если подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

Ранее сообщалось, что француз, возглавляющий «канониров» с 1996 года, договорился о продлении контракта на два года. Действующее соглашение тренера с командой истекает грядущим летом.

По итогам нынешнего сезона «Арсенал» занял в турнирной таблице АПЛ пятое место и впервые за 20 лет не попал в Лигу чемпионов.