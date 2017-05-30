«Манчестер Сити» хочет включить пункт об обратном выкупе в трансфер Ихеначо

«Манчестер Сити» хочет включить в трансферный договор нападающего Келечи Ихеначо пункт об обратном выкупе за фиксированную сумму. Нигерийцем интересуется «Вест Хэм», готовый заплатить за него 23 миллиона евро. Также на форварда претендуют «Эвертон» и «Лестер».

«Горожане» не хотят оказаться в той же ситуации, что и «Челси», который в свое время продал нападающего Ромелу Лукаку в «Эвертон» без возможности обратного выкупа.

В минувшем сезоне Ихеначо появлялся на поле 29-ти матчах, записав на свой счет семь голов и три результативные передачи.