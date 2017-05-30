Канищев: «Фурсенко? Что изменится-то? Корыто у них одно, из него все хлебают»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора «Зенита». По мнению ветерана, в клубе ничего существенно не изменится.

«На самом деле никакой смены декораций не вижу. Поменялись только лица, а декорации остались те же. Не понимаю, в чем прелесть ситуации. Тасуют одну и ту же колоду. Надо колоду поменять, тогда, может, что-то изменится. Вытаскивать тузов из одной и той же — какой смысл? Был раньше Фурсенко. Потом поставили Дюкова и Митрофанова. Теперь снова Фурсенко. Через пару лет — снова поставят Дюкова и Митрофанова… Что изменится-то? Корыто у них одно, из него все хлебают. В чем фишка?

Думаете, Фурсенко знает футбол лучше, чем Митрофанов? Нисколько! Масло туда-сюда гоняют, и ничего не меняется. Люди одной тусовки, одной компании. Не вижу в перестановках никакого смысла.

Меня эти перемены не удивили, не обрадовали, не расстроили. Одно и то же. Теперь Митрофанов будет советником Фурсенко по каким-то там вопросам, связанным с инфраструктурой», – приводит слова Канищева Interessant.

Ранее Фурсенко отметил, что «Зенит» проведет агрессивную трансферную кампанию.