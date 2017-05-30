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  • Канищев: «Фурсенко? Что изменится-то? Корыто у них одно, из него все хлебают»

Канищев: «Фурсенко? Что изменится-то? Корыто у них одно, из него все хлебают»

30 мая 2017, 09:54
27

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора «Зенита». По мнению ветерана, в клубе ничего существенно не изменится.

«На самом деле никакой смены декораций не вижу. Поменялись только лица, а декорации остались те же. Не понимаю, в чем прелесть ситуации. Тасуют одну и ту же колоду. Надо колоду поменять, тогда, может, что-то изменится. Вытаскивать тузов из одной и той же — какой смысл? Был раньше Фурсенко. Потом поставили Дюкова и Митрофанова. Теперь снова Фурсенко. Через пару лет — снова поставят Дюкова и Митрофанова… Что изменится-то? Корыто у них одно, из него все хлебают. В чем фишка?

Думаете, Фурсенко знает футбол лучше, чем Митрофанов? Нисколько! Масло туда-сюда гоняют, и ничего не меняется. Люди одной тусовки, одной компании. Не вижу в перестановках никакого смысла.

Меня эти перемены не удивили, не обрадовали, не расстроили. Одно и то же. Теперь Митрофанов будет советником Фурсенко по каким-то там вопросам, связанным с инфраструктурой», – приводит слова Канищева Interessant.

Ранее Фурсенко отметил, что «Зенит» проведет агрессивную трансферную кампанию.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (27)
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Злоe Добро
1496127579
Чётка и па делу сказана.Рыла адни и те жы,мерзкие.
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Nerlinger
1496127971
И никак нахлебаться не могут...
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kykyi
1496132744
Ого. так и тут "тандем "налицо. В стране: Вован-Димон-Вован и в Зените: Фурсенко-Митрофанов-Фурсенко. Методы одинаковые, значит и рельтаты будут те же. Скоро напишут: Есть Фурсенко-есть Зенит, нет Фурсенко- нет Зенита, недолго уже осталось.
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Болельщик Реал Мадрида
1496132901
А я считаю, что Александр высказвлся по делу и все правильно изложив. У нас последнее лет десять не только в "Зените", но и во всем правительстве и руководстве тосуют одну и туже " коллоду карт". Сначала один разваливает и вороет в одной отрасли, в когда он украл достаточно денег и вывел их в афшор, "достают другую карту" и меняют их местами с понтом говоря:" Наворавал сам, дай и другим!". Вот так получилось и с "Зенитом". Фурсенко разваливал, разваливал РФС, а как полностью его развалил и разграбил, перешел в "нефте-газовый мешок", в этом месте он еще не воровал.
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Дядя Серёжа
1496135529
Если бы Фурсенко стал тренером - это были бы перемены, даже купят игроков, как они на игру повлияют?
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nik55
1496136499
пусть газпром станет спонсором Томи и в Зените сразу не будет ни Фурсенко ни Митрофанова ни Манчини
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Vratarь
1496137238
Ха! Поменять! Как колода может сама себя менять? Чтобы потасовать - нужно руки достать, а руки в....(подставь свой вариант).
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sprint5
1496137329
по делу сказано
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aurora5858
1496138475
Браво Александр. У Зенита -когда не была агрессивной трансферная политика?
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Виталич
1496142104
все верно..молодец..
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