Карпин: «Увольнение Луческу назревало. Об этом говорилось чуть ли не с зимы»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал решение руководства «Зенита» расторгнуть контракт с главным тренером Мирчей Луческу. По словам Карпина, отставка специалиста назревала.

«Увольнение Луческу? Об этом говорилось очень давно, чуть ли не с зимы. Прогресса весной никто не увидел, поэтому решение было принято. Правильно – не правильно, такое решение приняло руководство клуба. Три года без побед – такое решение назревало», – сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».

Главным кандидатом на пост главного тренера «Зенита» является итальянец Роберто Манчини.