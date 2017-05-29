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Бубнов считает, что Дзюба может не выдержать конкуренцию при Манчини

29 мая 2017, 19:34
18

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы под руководством Роберто Манчини, который близок к тому, чтобы возглавить питерский клуб вместо Мирчи Луческу.

«Дзюба говорил что его и Луческу устраивает. Теперь ему придется свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит не всех устраивали его требования», – сказал Бубнов.

В минувшем сезоне РФПЛ на счету Дзюбы 13 голов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (18)
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алекс88
1496075873
Про лимит не забывайте...придётся русских ставить как не крути
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nik55
1496076425
Дзюба в аренду
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zico2205
1496077404
Манчини придется в первую очередь изменять философию игры Зенита , ну и конечно расстаться с группой зарвавшихся игрочишек...Заставить просто отрабатывать немаленькие зарплаты будет очень нелегко, и здесь нужен очень жесткий тренер...
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Garrincha58
1496077570
пока что Дзюбе не с кем конкурировать
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NEON-SM
1496079014
а это будет призабавно если его оттуда попрут, судьба какая
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baddy
1496081098
Зюпу в Томь!!! Там у него получалось!
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RedWhiteFans2
1496082898
Это называется дерьмовый язык может и до Киева довести. Место Дзюбы в Днепре. На конфедерации он подтвердит это.
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exreporter
1496083663
не знаю, что это за интервью Бубнова, но все эти его комменты по ленте, сплошь абстрактные рассуждения. Если бы вышла новость - "Бубнов: Уверен, у Манчини Дзюба станет суперзвездой Европы" - ее ценность была такая же, как у этой.
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Snerg
1496104336
Я вообще балдею над новостями пр Зенит))).кто такой манчини? Со всех клубов повыгоняли ,которые он тренеровал.... да питерские болелы уже этой осенью гнать его будут ....что он такой крутой сидел без работы?может потому что нафиг никому не нужен кроме зенита?
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Дядя Серёжа
1496111706
И кому он уступит, Кокоше? Или Кержаку?
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