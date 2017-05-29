Бубнов считает, что Дзюба может не выдержать конкуренцию при Манчини

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы под руководством Роберто Манчини, который близок к тому, чтобы возглавить питерский клуб вместо Мирчи Луческу.

«Дзюба говорил что его и Луческу устраивает. Теперь ему придется свою состоятельность доказывать. Посмотрим, каких нападающих пригласит Манчини. Дзюба может и не выдержать конкуренции. У каждого тренера свой стиль, у него были конфликты с игроками и вне поля. Значит не всех устраивали его требования», – сказал Бубнов.

В минувшем сезоне РФПЛ на счету Дзюбы 13 голов.