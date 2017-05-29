Гришин покинул пост тренера молодежной команды ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе Александра Гришина с поста наставника молодежной команды. Ранее сам специалист уже сообщал, что не останется у руля молодежки армейцев по завершении сезона.

«ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные красно-синим в качестве игрока, а затем тренера ДЮСШ и молодежной команды, и желает ему больших успехов на новом месте работы», – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Гришин руководил молодежной командой красно-синих с 2010 года. Под его руководством ЦСКА два раза становился серебряным призером первенства и четырежды завоевывал бронзовые медали.