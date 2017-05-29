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Гришин покинул пост тренера молодежной команды ЦСКА

29 мая 2017, 16:37
1

ЦСКА объявил об уходе Александра Гришина с поста наставника молодежной команды. Ранее сам специалист уже сообщал, что не останется у руля молодежки армейцев по завершении сезона.

«ЦСКА выражает благодарность Александру Сергеевичу за годы, отданные красно-синим в качестве игрока, а затем тренера ДЮСШ и молодежной команды, и желает ему больших успехов на новом месте работы», – говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Гришин руководил молодежной командой красно-синих с 2010 года. Под его руководством ЦСКА два раза становился серебряным призером первенства и четырежды завоевывал бронзовые медали.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Молодежное первенство ЦСКА (мол) Гришин Александр
Комментарии (1)
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dok66
1496069147
Пора уже засветиться в более серьезном чемпионате , чем в молодежке .
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