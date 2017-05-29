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  • Агент назвал неверной информацию о согласии Кайоде на переход в «Спартак»

Агент назвал неверной информацию о согласии Кайоде на переход в «Спартак»

29 мая 2017, 13:15
16

Агент Франк Херцог, представляющий интересы нападающего венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде, сообщил, что его клиент не давал согласие на переход в «Спартак». Более того, по словам представителя игрока, никаких переговоров с красно-белыми не велось.

Ранее появилась информация, что «Спартак» практически достиг договоренности о переходе нигерийца.

«Мы не контактировали со «Спартаком»! Никакого предложения из этого клуба нам не поступало. Появившаяся информация о согласии Кайоде перейти в «Спартак» не является достоверной. Мы обсуждаем будущее Оларенваю с одним бельгийским клубом и одним клубом из Германии. Также с нами выходил на связь московский «Локомотив», но никакого конкретного предложения от них пока не поступало», – цитирует Херцога Owngoalnigeria.

В 36-ти матчах минувшего розыгрыша австрийской Бундеслиги Кайоде отметился 17-ю голами, завоевав звание лучшего бомбардира первенства. Его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года. Ориентировочная стоимость 24-летнего футболиста составляет 2,2 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Аустрия Кайоде Оларенваю
Комментарии (16)
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dok66
1496053235
И кто такую инфу в эфир "сливает" . Побалдеть видимо , посмеяться над наивными .
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red_blue_fury
1496054858
надо просто "Бомбардиру" проверять инфу.....не первый раз такие утки дешевые выскакивают...это уже не футбольный сайт, а какой то "Пусть говорят"..)))))
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МАКАРШВЕД
1496055466
Писать то надо что то, а то и "Бомбардира" не будет....Сразу бы написали Роналдо ведет переговоры с Зенитом, Месси со Спартаком....
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momwig_
1496055472
"Но утки уже летят высоко..."© ))))
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Daxa 09
1496059436
Бомбардир превратился в утятник
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Vepras
1496059506
После этого стал сомневаться в переходе Манчини, бомбардир превращается в желтую прессу.
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Mahone
1496059941
Переходит,точно,но вот заиграет?вопрос
Ответить
xColaz
1496062713
Походу Уткин завелся в Бомбардире
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OfaZavr
1496068284
Надоели утки всякие.
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Alex Flash
1496076223
в фейс надо настучать фальшивописальщикам
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