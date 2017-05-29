Агент назвал неверной информацию о согласии Кайоде на переход в «Спартак»

Агент Франк Херцог, представляющий интересы нападающего венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде, сообщил, что его клиент не давал согласие на переход в «Спартак». Более того, по словам представителя игрока, никаких переговоров с красно-белыми не велось.

Ранее появилась информация, что «Спартак» практически достиг договоренности о переходе нигерийца.

«Мы не контактировали со «Спартаком»! Никакого предложения из этого клуба нам не поступало. Появившаяся информация о согласии Кайоде перейти в «Спартак» не является достоверной. Мы обсуждаем будущее Оларенваю с одним бельгийским клубом и одним клубом из Германии. Также с нами выходил на связь московский «Локомотив», но никакого конкретного предложения от них пока не поступало», – цитирует Херцога Owngoalnigeria.

В 36-ти матчах минувшего розыгрыша австрийской Бундеслиги Кайоде отметился 17-ю голами, завоевав звание лучшего бомбардира первенства. Его действующий контракт рассчитан до июня 2019 года. Ориентировочная стоимость 24-летнего футболиста составляет 2,2 миллиона евро.