Сарсания: «Первоочередная задача «Зенита» – успешное выступление в чемпионате России и Лиге Европы»

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания назвал первоочередную задачу для команды на следующий сезон.

«Конечно, знаю, что в «Зените» образца 2017 года практически не осталось питерских ребят, а десять лет назад они составляли костяк команды. Это проблема, и нужно решать ее.

Хотя первоочередной задачей является успешное выступление в чемпионате России и Лиге Европы. Нельзя допустить, чтобы третий раз подряд «Зенит» не попал в Лигу чемпионов», – сказал Сарсания.

Напомним, что «Зенит» занял третью строчку турнирной таблицы в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги, уступив «Спартаку» и ЦСКА.