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  • Сарсания: «Первоочередная задача «Зенита» – успешное выступление в чемпионате России и Лиге Европы»

Сарсания: «Первоочередная задача «Зенита» – успешное выступление в чемпионате России и Лиге Европы»

29 мая 2017, 10:04
7

Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания назвал первоочередную задачу для команды на следующий сезон.

«Конечно, знаю, что в «Зените» образца 2017 года практически не осталось питерских ребят, а десять лет назад они составляли костяк команды. Это проблема, и нужно решать ее.

Хотя первоочередной задачей является успешное выступление в чемпионате России и Лиге Европы. Нельзя допустить, чтобы третий раз подряд «Зенит» не попал в Лигу чемпионов», – сказал Сарсания.

Напомним, что «Зенит» занял третью строчку турнирной таблицы в прошедшем сезоне российской Премьер-лиги, уступив «Спартаку» и ЦСКА.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин
Комментарии (7)
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Павел Амурский
1496045614
Питерские ребята играют везде, кроме Зенита.
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ALEX ML
1496046512
Опять мордой в кормушку))))
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Тазит
1496046721
Новый спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания, ехидно улыбаясь, назвал первоочередную задачу для команды на следующий сезон.
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Popularov
1496053588
Тандем Фурсенко-Сарсания, без хорошего тренера ПУСТОЕ МЕСТО в Зените!!! Пустое!!! Всё дело в тренере! Луческу ПОЛНОСТЬЮ провалил работу в подготовительный период! Почему Зенит не хочет пригласить Курбана Бердыева??? Вот кто ОЧЕНЬ хорошо поможет Зениту!!! Курбан Бердыев успешно работает в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ! Я предлагал Зениту вместо Луческу пригласить Курбана Бердыева, но меня не послушали и пригласили Луческу, а сейчас ГРЫЗУТ локти. Миллер! Не валяй ДУРАКА и приглашай Курбана Бердыева! СКОРЕЕ, пока есть время! Время - деньги! А деньги надо БЕРЕЧЬ и не терять ВРЕМЯ! То-то и оно! Для Курбана Бердыева и для Зенита это ОТЛИЧНЫЙ вариант плодотворного сотрудничества на МНОГИЕ и МНОГИЕ годы! И притом, очень УСПЕШНЫЕ годы! Миллер! Приглашай, пока другие не увели, из под вашего носа, Курбана Бердыева к себе! Дело говорю! Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, и сказал ПРАВДУ, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга! Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита! Ни одного тура без судейских скандалов! Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита!!! Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров! Кто-нибудь ответил за эти скандалы??? В угоду федуновским - Мутко полностью ВЫКЛЮЧИЛ Зенит из борьбы за золото! Результат предательства Мутко - НЕ ЗАСЛУЖЕННОЕ первое место Спартака, а Зенит ПРОЛЕТЕЛ мимо золота и Лиги чемпионов! Как теперь Мутко, после такого предательства, будет смотреть в глаза Алексею Миллеру??? Федун доволен и смеётся, он всех ПОИМЕЛ, а Зениту и Луческу не до смеха. ЦСКА второй и в Лиге чемпионов, а Зенит, благодаря Мутко, пролетает мимо Лиги! Пусть Зенит скажет за это БОЛЬШОЕ спасибо Мутко! Президент РФС очень КОРЫСТНО постарался на БЛАГО Спартака и во вред Зениту и его болельщикам!
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Mahone
1496060259
Ну удачи вам в Лиге Европы,Семака за руль и все будет в порядке,а так Манчини,потом Моуриньи,потом Раньери и дальше чехарда будет,дайте нашим поработать!!!!!!
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