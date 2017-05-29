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  • Боярский: «Не уверен, что смена тренера сразу же даст «Зениту» фантастический результат»

Боярский: «Не уверен, что смена тренера сразу же даст «Зениту» фантастический результат»

29 мая 2017, 01:23
8

Один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги минувшего сезона, а также высказался об отставке с поста главного тренера команды Мирчи Луческу.

– Я не большой специалист в этом вопросе. Но хотел бы сказать, что нужно ему поклониться в ноги и сказать большое спасибо. Опыт Луческу никуда не делся, он остался при нем. Вероятно, просто сказывается возрастной ценз. Наверное, требуется более молодой и более рьяный специалист. В клубе происходит смена руководства. Полагаю, что решено освежить кровь. Что ж, им виднее. Но кроме большого спасибо и поклона таланту Луческу – больше ничего сказать не могу.

– Но ведь «Зенит» занял лишь третье место. Разве не провал?

– Что значит – «всего лишь третье»? Это третье место – замечательное, прекрасное. Их всего три. «Зенит» в медалях.

– Но ведь команда не попала в Лигу чемпионов?

– Посмотрим, что будет дальше. Не уверен, что смена тренера даст сразу же фантастический результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Абырвалг.
1496017010
Прав Баярский,из говна пулю не слепить,хоть меняй Луческу,хоть не меняй.Щас начнут минусить те,кто считает,что мона из говна пулю сделать.
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Дядя Серёжа
1496023339
Слова болельщика, а не обдолбанного фаната. Моя команда заняла 2 место в студенческой хоккейной лиге, я доволен. (Не буду говорить где она играла раньше)
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tank219
1496031692
Хотя бы один адекватный из Питера, тысяча чертей
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a-rakhmatov
1496036355
Для Зени важен не только новый тренер, но оптимальный сыгранный состав, а для этого понадобится много времени)))
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Каратель помойников
1496037038
уже ничего не даст,потому как играют на стадионе который вся Россия прокляла
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RedWhiteFans2
1496038069
Разговоры на тему-"... если Боярский поменяет фетровую шляпу на соломенную, то Зенит все выиграет". Пока мозги у игроков не поменяются, ничего не произойдёт.
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Mahone
1496060043
Толку не будет,через год будем обсуждать Манчини и ждать назначения след тренера!!!!!!!!!
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NEON-SM
1496065339
Манчини второй Капелло, как бы хуже не стало
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