Боярский: «Не уверен, что смена тренера сразу же даст «Зениту» фантастический результат»

Один из самых известных болельщиков «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги минувшего сезона, а также высказался об отставке с поста главного тренера команды Мирчи Луческу.

– Я не большой специалист в этом вопросе. Но хотел бы сказать, что нужно ему поклониться в ноги и сказать большое спасибо. Опыт Луческу никуда не делся, он остался при нем. Вероятно, просто сказывается возрастной ценз. Наверное, требуется более молодой и более рьяный специалист. В клубе происходит смена руководства. Полагаю, что решено освежить кровь. Что ж, им виднее. Но кроме большого спасибо и поклона таланту Луческу – больше ничего сказать не могу.

– Но ведь «Зенит» занял лишь третье место. Разве не провал?

– Что значит – «всего лишь третье»? Это третье место – замечательное, прекрасное. Их всего три. «Зенит» в медалях.

– Но ведь команда не попала в Лигу чемпионов?

– Посмотрим, что будет дальше. Не уверен, что смена тренера даст сразу же фантастический результат.