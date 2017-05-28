Радимов: «Бердыев – лучший тренер РФПЛ, матч сезона – «Зенит» – «Спартак»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о сезоне-2016/17 в чемпионате России.

– Лучший игрок чемпионата?

– Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо.

– Игрок-разочарование?

– Есть те, кто не дотянул до своего уровня, но как бывший футболист я не вправе называть фамилии. Ребята сами все знали, а называть имена должны журналисты. Так будет корректнее.

– Лучший тренер РФПЛ?

– Все называют Карреру, но мой выбор – Курбан Бердыев. Он произвел с «Ростовом» фурор в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Лучший матч сезона?

– «Зенит» – «Спартак» на «Петровском». Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка.

– Главный позор чемпионата?

– «Томь». Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет.