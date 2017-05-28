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  • Радимов: «Бердыев – лучший тренер РФПЛ, матч сезона – «Зенит» – «Спартак»

Радимов: «Бердыев – лучший тренер РФПЛ, матч сезона – «Зенит» – «Спартак»

28 мая 2017, 17:42
5

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о сезоне-2016/17 в чемпионате России.

– Лучший игрок чемпионата?

– Денис Глушаков. В ключевые моменты чемпионата забил много важных голов. Благодаря ему команда функционировала хорошо.

– Игрок-разочарование?

– Есть те, кто не дотянул до своего уровня, но как бывший футболист я не вправе называть фамилии. Ребята сами все знали, а называть имена должны журналисты. Так будет корректнее.

– Лучший тренер РФПЛ?

– Все называют Карреру, но мой выбор – Курбан Бердыев. Он произвел с «Ростовом» фурор в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

– Лучший матч сезона?

– «Зенит» – «Спартак» на «Петровском». Было много голов, антураж. В том числе и страсти, которые кипели после финального свистка.

– Главный позор чемпионата?

– «Томь». Доигрывать сезон с юнцами в премьер-лиге нельзя. Понимаю, если бы это было в ПФЛ или ФНЛ. Нужно договариваться на берегу, сможете провести чемпионат в полную силу или нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Mahone
1495983458
-Правильно Бердыев лучший!!!!!!!! Поумнел что ли?
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okolofutbola
1495985100
Почему не Луческа?Буланов!?!
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Shtirlits
1495985381
С точки зрения эффективности, соотношения результат/игроки, Бердыев - лучший тренер вообще за всю историю чемпионатов России.
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SPACE TRUCKIN
1495987059
Бердыев всё же себя проявил - его клубы играют стабильно всегда....посмотрим на СПАРТАК в следующем сезоне....хорошо,если Каррера надолго,чтоб сделать выводы о лучшем тренере...
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афоня72
1495987709
Зато Томичи спокойно доиграли и команда в ФНЛ, до лучших времён..
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