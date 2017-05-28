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  • Кержаков: «Кокорину сложно справиться с тем, что на него навалилось»

Кержаков: «Кокорину сложно справиться с тем, что на него навалилось»

28 мая 2017, 12:40
19

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин неудачно выступает в последних матчах из-за давления со стороны болельщиков. Кержаков считает, что 26-летнему россиянину необходимо взять пример с форварда «Краснодара» Федора Смолова.

– Как коллега, одноклубник, форвард – объясните, что происходит с Кокориным?

– Я вижу, что ему сложно психологически справиться с тем, что на него навалилось. Не буду говорить о сумме контракта, это и так обсуждают все. Но взять даже элементарное внимание к его ошибкам – оно куда больше, чем к огрехам партнеров. Это давит.

Мне кажется, ему стоит пообщаться со Смоловым. Вокруг Феди тоже долгое время был негатив, но он справился, и сейчас у него все получается. Нужно выкинуть лишнее из головы и сконцентрироваться на главном.

В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин записал на свой счет пять голов в 27 матчах.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Смолов Федор Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (19)
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OfaZavr
1495964752
Ему стоит бросить фигнёй страдать, и уйти в аренду. Как Смолов доказать всем. Конечно, если он ещё на это способен.
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NEON-SM
1495965071
его уже не спасти, 26 лет, для российских игроков поздновато в таком возрасте начинать, талант уже просрал
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Atom2020
1495965114
Они бы еще там клуб анонимных алкоголиков (футболистов) организовали ... сели бы в кружок и поделились друг с другом, как их болельщики "гнобят" ... как им бедным тяжело ...
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T 72
1495965180
Навалилось???Вообще-то это он сам на себя навалил
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Болельщик Реал Мадрида
1495965411
Конечно сложно, имея такой выбор где пить шампанское в Монако или в Монте-Карло! А тут еще и на тренировку идти заставляют, играть, но лучше в Монако, там можно тратить не честно заработанные деньги!
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forward33
1495965430
в футболе всегда давление присутствует.
Ответить
dok66
1495973159
В Урал на сезон в бесплатную аренду , и Гриша Иванов ему быстро мозги вправит . Может тогда и продолжит карьеру .
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BarStep
1495977769
А навалил на него менталитет российского футболера - заработал свой первый лям..., и ну его нахрен этот футбол...
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Mahone
1495978309
Глупости не говорите,надо просто играть,а не говорить и плакать?просто ноги растут не с того места и все
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Pourport
1495988616
Кержаков: «Кокорину сложно справиться с тем, что на него навалилось» Много читать,что там на него навалилось,парни?Запой?Похмелье?)
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