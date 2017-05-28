Кержаков: «Кокорину сложно справиться с тем, что на него навалилось»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выразил мнение, что его одноклубник Александр Кокорин неудачно выступает в последних матчах из-за давления со стороны болельщиков. Кержаков считает, что 26-летнему россиянину необходимо взять пример с форварда «Краснодара» Федора Смолова.

– Как коллега, одноклубник, форвард – объясните, что происходит с Кокориным?

– Я вижу, что ему сложно психологически справиться с тем, что на него навалилось. Не буду говорить о сумме контракта, это и так обсуждают все. Но взять даже элементарное внимание к его ошибкам – оно куда больше, чем к огрехам партнеров. Это давит.

Мне кажется, ему стоит пообщаться со Смоловым. Вокруг Феди тоже долгое время был негатив, но он справился, и сейчас у него все получается. Нужно выкинуть лишнее из головы и сконцентрироваться на главном.

В минувшем сезоне чемпионата России Кокорин записал на свой счет пять голов в 27 матчах.