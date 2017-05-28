Аллегри: «Реал» соперникам кое-что позволяет в обороне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии финала Лиги чемпионов отметил, что у «Реала» есть слабые места в обороне.

«Реал» силен в атакующих действиях. Однако в обороне эта команда позволяет кое-что соперникам. Надо воспользоваться такими возможностями. Подготовка к этой игре не отнимет много времени, так как к финалам не готовятся, а просто выходят играть и побеждать. Детали играют большую роль», – заявил Аллегри.

Финальный матч пройдет 3 июня в Кардиффе.