Райола: «Ибрагимович точно остается в Европе. Он сможет играть еще два года»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, рассказал о будущем своего клиента.

«Еще два года Ибрагимович сможет выступать. У него есть множество предложений, но он точно останется в Европе», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что из-за разрыва крестообразных связок колена 35-летний швед рискует завершить профессиональную карьеру футболиста.

Действующий контракт форварда с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2017 года, однако в связи с повреждением игрока может быть не пролонгирован.