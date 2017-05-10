Моуринью против продления контракта с Ибрагимовичем

щекотливая ситуация, конечно, но, как мне кажется, Златан на своём характере ещё достаточно долго будет играть. но, тут не угадаешь - травма то действительно серьёзная
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает The Sun. Ранее он выступал с обратной позицией, но недавняя травма шведского футболиста заставила его пересмотреть свои взгляды. Португальский специалист не уверен в том, что после восстановления 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне.
Учитывая высокую зарплату игрока, «Манчестер Юнайтед» может позволить себе лишние траты на предстоящем трансферном рынке.