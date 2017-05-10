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    Моуринью против продления контракта с Ибрагимовичем

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает The Sun. Ранее он выступал с обратной позицией, но недавняя травма шведского футболиста заставила его пересмотреть свои взгляды. Португальский специалист не уверен в том, что после восстановления 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне.

    Учитывая высокую зарплату игрока, «Манчестер Юнайтед» может позволить себе лишние траты на предстоящем трансферном рынке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 09:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +43

      fucking_fnatic 10 мая 2017, 13:00

      щекотливая ситуация, конечно, но, как мне кажется, Златан на своём характере ещё достаточно долго будет играть. но, тут не угадаешь - травма то действительно серьёзная

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 12:34

      Почему то я так и думал , в таком возрасте порвать кресты . Ибра уже точно не выйдет на прежний уровень . Мб еще и поиграет в Америке , Китае .... , Мб даже в Европе , но не в топах . А может и совсем бутсы повесит .

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 10 мая 2017, 12:23

      Он прямо скажет Ибре. Думаю Златан поймет его.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 10 мая 2017, 12:14

      Его понять не сложно. У ибры очень большая зарплата, а в каком состоянии он будет после травмы никто не знает.

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 10 мая 2017, 12:04

      Вот тебе и лепший дружок, хе-хе.

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 10 мая 2017, 11:54

      в Америку!

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 10 мая 2017, 11:54

      Бред

      0
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      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 10 мая 2017, 11:45

      Игры с арены Санкт-Петербург переносят на Петровский))) трава сгнила)

      -2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 11:11

      В Ибрагиме много спеси, больше чем в Рональде, вспомните как он с нами играл.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 10 мая 2017, 11:01

      Конечно он сможет, но ему все равно нужен новый НАП а значит ему все равно нужно перестраивать игру. Ибре лучше уйти

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