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Моуринью против продления контракта с Ибрагимовичем

10 мая 2017, 09:16
18

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет продлевать контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает The Sun. Ранее он выступал с обратной позицией, но недавняя травма шведского футболиста заставила его пересмотреть свои взгляды. Португальский специалист не уверен в том, что после восстановления 35-летний Ибрагимович сможет играть в Англии на своем высоком уровне.

Учитывая высокую зарплату игрока, «Манчестер Юнайтед» может позволить себе лишние траты на предстоящем трансферном рынке.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан Моуринью Жозе
Комментарии (18)
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mihail200606
1494398977
ничего личного, просто бизнес)
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Oblommoff
1494398999
Пока нужен - ценят, перестаешь приносить пользу - забывают. "Ничего личного, просто бизнес"
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Lexa_Lexa
1494399358
Китай или МЛС давно пора
Ответить
David_Fio
1494401026
Удивительный человек! Профессионал до мозга костей! Человеческие качества далеко задвинуты! Это не всегда заканчивается положительно!
Ответить
Дядя Серёжа
1494403889
В Ибрагиме много спеси, больше чем в Рональде, вспомните как он с нами играл.
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Kostas_2011
1494405935
Игры с арены Санкт-Петербург переносят на Петровский))) трава сгнила)
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zagrizlik
1494407666
Его понять не сложно. У ибры очень большая зарплата, а в каком состоянии он будет после травмы никто не знает.
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GenghisKhan
1494408238
Он прямо скажет Ибре. Думаю Златан поймет его.
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dok66
1494408873
Почему то я так и думал , в таком возрасте порвать кресты . Ибра уже точно не выйдет на прежний уровень . Мб еще и поиграет в Америке , Китае .... , Мб даже в Европе , но не в топах . А может и совсем бутсы повесит .
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fucking_fnatic
1494410459
щекотливая ситуация, конечно, но, как мне кажется, Златан на своём характере ещё достаточно долго будет играть. но, тут не угадаешь - травма то действительно серьёзная
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